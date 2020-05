Covid-19: Fábrica no Montijo com oito funcionários infetados

O presidente da Câmara do Montijo confirmou, esta quinta-feira, que a fábrica Raporal tem oito funcionários em isolamento domiciliário, depois de terem sido infetados com covid-19, mas garantiu que foram realizados "todos os procedimentos necessários à contenção" da pandemia.

Em declarações à agência Lusa, Nuno Canta adiantou que foram detetados "cerca de oito casos" de infeção pelo novo coronavírus na fábrica de processamento de carnes Raporal, que se localiza no concelho, no distrito de Setúbal.

No entanto, indicou que, "neste momento, já todos eles estão em convalescença domiciliária", não havendo nenhuma situação de risco de saúde.

"São tudo casos que não inspiram cuidados de maior, são situações relativamente ligeiras. Estamos a falar de pessoas de média idade, entre 20 a 30 anos", referiu.

Além disso, Nuno Canta frisou que a empresa, a Autoridade de Saúde e a Câmara do Montijo "realizaram todos os procedimentos necessários à contenção da infeção".

"Todos os funcionários que estiveram em contacto estão a ser testados, mas ainda não têm todos os resultados", indicou.

Segundo o autarca, nesta empresa de transformação de carne os funcionários trabalham "obrigatoriamente com equipamentos de proteção individual", mas "há sempre possibilidade de haver infeções com pessoas no exterior".

Neste sentido, informou que a fábrica "adotou todos os procedimentos legais previstos" para conter a propagação do vírus, mas não teve necessidade de encerrar.

A agência Lusa tentou contactar a Raporal e a Direção-Geral da Saúde, mas até ao momento não foi possível obter declarações.

Já a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo apenas informou que a empresa em questão tem estado a ser acompanhada pela Unidade de Saúde Pública (USP) do Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho.

"Esse acompanhamento permite referir que a Raporal tem um bom plano de contingência e está a seguir as orientações da Direção-Geral da Saúde, assim como as determinações da referida USP, que inclui a desinfeção dos espaços e testagem de trabalhadores", explicou.

Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o Montijo registava 71 casos confirmados até terça-feira, enquanto o distrito de Setúbal tem um total de 862 casos positivos.

Portugal contabiliza 1.105 mortos associados à covid-19 em 26.715 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da DGS sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 16 mortos (+1,4%) e mais 533 casos de infeção (+2%).

Portugal entrou domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.