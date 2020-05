Covid-19 em Portugal: mais 14 mortes e 350 infetados em 24 horas

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, o número de doentes recuperados chegou aos 18.911, verificando-se uma subida de 274 casos de recuperação nas últimas 24 horas.



Dos 529 doentes internados (mais 17 que no dia anterior), 66 encontram-se nos cuidados intensivos - o que se traduz no aumento de um doente.



1.568 pessoas aguardam resultado laboratorial.











A nível global a pandemia de Covid-19

Portugal registou esta sexta-feira mais 14 óbitos por Covid-19, elevando o total de vítimas mortais para 1.383.O número de casos de infeção devido à pandemia aumentou para 31.946, tendo-se registado nas últimas 24 horas mais 350 pessoas infetadas.já causou a morte a pelo menos 360.419 pessoas e infetou mais de 5,8 milhões em todo o mundo.

Pelo menos 2.370.400 casos foram considerados curados.