Risco, risco, risco - dever, dever, dever. Na mensagem ao país para apresentar as medidas de reabertura gradua da economia, o primeiro-ministro assumiu o risco para a saúde pública motivado por essa reabertura e deixou a garantia de que voltará atrás caso haja riscos que o justifiquem.António Costa apelou várias vezes ao sentido de "dever" dos portugueses, num cenário em que o "dever cívico" de recolhimento continuará a ser pedido, em que o teletrabalho se manterá como obrigatório (em Maio) e em que o uso de máscara se tornará obrigatório em espaços fechados públicos, bem como alguns privados."Estamos bem conscientes de que este processo [de reabertura] tem riscos que não podemos ignorar", afirmou António Costa à saída da reunião do conselho de ministros. "Temos consciência de que à medida que formos reabrindo, o risco de transmissão vai aumentar", acrescentou.O primeiro-ministro sublinhou com insistência que a redução dos riscos depende em primeiro lugar da responsabilidade das pessoas, a quem apelou repetidamente. "Ninguém pode interpretar o estado de emergência como o fim de emergência sanitária – não nos liberta do dever cívico de afastamento social, do recolhimento possível e das regras de disciplina" e higiene.As medidas de reabertura serão reavaliadas de 15 em 15 dias e Costa deixou a garantia de que o Governo voltará a optar pelo confinamento caso seja necessário. "Nunca terei vergonha de dar um passo atrás se for necessário para garantir a segurança dos portugueses", afirmou, para pouco depois voltar a dizer que isso dependerá da observação do "dever" dos portugueses.O calendário de reabertura que o Governo apresentou hoje pressupõe uma abertura faseada e que significa a passagem do estado de emergência para o estado de calamidade, com a manutenção de medidas de restrição. Continuam proibidas as concentrações superiores a 10 pessoas, mantém-se o dever de fazer apenas as deslocações necessárias, o uso de máscara será obrigatório nos transportes públicos, nos locais de trabalho sem distanciamento social e nas lojas. Nos funerais – uma das medidas mais duras até aqui – cai o limite de familiares presentes na cerimónia, ficando a cargo dos autarcas definir o limite para outras pessoas.Costa admitiu no fim da intervenção que o Governo está ainda a fazer "trabalho" para garantir que os espaços a reabrir o farão nas condições de segurança devidas. Há esclarecimentos por prestar sobre a operacionalização concreta da reabertura, das condições de segurança sanitária nas creches aos restaurantes.

Por entre os apelos aos portugueses, António Costa garantiu que haverá já material de proteção suficiente. "Tenho a garantia da indústria [têxtil portuguesa] e dos distribuidores de que ao longo da semana e do fim de semana passaremos a dispor de máscaras de uso comunitário em abundância e acessíveis ao conjunto dos cidadãos portugueses", afirmou. As regras de higienização dos espaços e a diciplina das pessoas nos contactos - uma "aprendizagem", segundo o primeiro-ministro - foram outros critérios considerados essenciais.

Costa reiterou as mensagens sobre uso da máscara, uma comunicação diferente daquela que as autoridades de saúde começaram por transmitir no início da pandemia – e em contraste com o exemplo dado por vários responsáveis políticos nos contactos no Parlamento e noutras instâncias.

A parte inicial da intervenção do primeiro-ministro foi uma apresentação da evolução da pandemia, usada para justificar a reabertura. "Nestes cerca de dois meses passámos de uma fase de crescimento exponencial para uma fase em que estamos controlar o crescimento [da doença]", explicou. "Fomos tendo inversão da tendência de crescimento, não obstante ter aumentado muito o numero de testes realizados, e tendo menos número de pessoas internadas e nos cuidados intensivos e, finalmente, uma estabilização do número de óbitos", juntou, numa mensagem que se procurou apoiar nos "cientistas".



SNS aguentou

Sobre a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, o primeiro-ministro deu mais números: 95% dos doentes com Covid-19 estão em casa e apenas 5% em tratamento hospitalar. Ao todo, apenas 1% teve de ser internado nos cuidados intensivos."O perfil da doença demonstra que a maioria dos doentes está em condições de receber tratamento domiciliário", afirmou. A taxa de ocupação das camas de cuidados intensivos ao longo deste período nunca passou de 65%, avançou Costa – e deste valor entre 50% e 60% foram pessoas com Covid-19. Esta semana, os peritos ouvidos pelo primeiro-ministro fixaram em quatro mil o limite de internamentos no SNS.