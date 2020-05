A Assembleia Municipal de Alenquer deliberou na sexta-feira recomendar à câmara a realização de testes de rastreio de covid-19 à população do Carregado e Cadafais, freguesia do concelho com o maior número de casos de infeção.

A recomendação, apresentada pelo PSD e CDS e aprovada por maioria, pede que "seja estudada, em articulação com as autoridades de saúde, a viabilidade de realização de rastreio a uma percentagem significativa da população da União de Freguesias de Carregado e Cadafais".

Para a Assembleia Municipal, liderada pelo PS, o surto em várias empresas da Azambuja "é muito preocupante e poderá ser um foco de saúde pública".

O documento recomenda também ao executivo municipal, de maioria socialista, que questione o Ministério da Saúde e a Direção-Geral da Saúde sobre o ponto de situação do surto registado nas empresas da base logística da Azambuja, que fez aumentar os casos de infeção no concelho de Alenquer e, em particular na freguesia do Carregado e Cadafais.

Os deputados municipais querem também conhecer o plano de controlo sanitário da tutela para conter o surto na Azambuja, no distrito de Lisboa.

A recomendação alerta que, entre os infetados pelo novo coronavírus nas empresas da Azambuja, grande parte é considerada assintomática, sublinhando que "qualquer pessoa assintomática que desconheça a sua real situação clínica é um potencial elemento de contágio na sociedade".

O documento lembra que o eixo empresarial Carregado/Azambuja representa um dos principais polos de atividade logística no centro do país, assegurando o abastecimento de produtos alimentares, farmacêuticos e outros bens essenciais da região Centro até ao Algarve.

Nesse eixo, trabalha um grande número de trabalhadores oriundos de vários concelhos do distrito de Lisboa.

O concelho de Alenquer regista 112 casos de infeção confirmados, 74 dos quais estão ativos e 38 estão recuperados, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira pelo município.

Na freguesia do Carregado e Cadafais, existem 51 casos de infeção ativos e 24 recuperados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 362 mil mortos e infetou mais de 5,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,4 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.383 pessoas das 31.946 confirmadas como infetadas, e há 18.911 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.