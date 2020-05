Centenas de pessoas pelo mundo fora estão a arregaçar bem as mangas da camisa para receberem vacinas de teste. O objetivo é servirem de cobaias para uma possível vacina contra a covid-19. Pelo menos três laboratórios, o Moderna, o Inovio e a Pfizer já começaram a testar os protótipos de vacinas em voluntários. A primeira já anunciou resultados positivos e diz estar pronta para avançar para a próxima fase, com mais voluntários (cerca de 600). Na Universidade de Oxford, em Inglaterra, o laboratório diz mesmo que poderá vir a ter uma vacina de emergência já em setembro. Mas não são os únicos na corrida. E a verdade é que a competição por uma vacina está ao rubro. Mas há ainda obstáculos.Mais de 70% dos grupos por detrás das investigações de vacinas são empresas privadas, com as restantes 28% a serem lideradas por instituições públicas, académicas ou organizações sem fins lucrativos. Mas quem arranjar a primeira vacina terá uma grande vantagem competitiva, podendo vender milhões destas soluções e gerar milhares de milhões de euros. Por exemplo, a Autoridade Biomédica de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado dos EUA deu mil milhões de dólares (cerca de 910 milhões de euros) para o desenvolvimento, produção e distribuição das doses da vacina que está a ser desenvolvida pela AstraZeneca e que ainda nem teve os primeiros resultados.E se por um lado é bom não haver apenas uma empresa perto da vacina (porque não teria capacidade para a produzir de forma massiva e que chegasse sequer perto de inocular milhares de milhões de habitantes do mundo), a verdade é que mesmo depois de afirmarem ter uma vacina pronta, cada um destes protótipos vai ter de ser testado para garantir a segurança da vacina.Sobre a quantidade a produzir, é necessário lembrar que pode ser precisa mais do que uma dose de vacina. Tendo em conta que há cerca de 7,5 mil milhões de pessoas no mundo e pensando que cada pessoa irá precisar de duas doses, podem ser necessárias 15 mil milhões de doses.E há ainda a questão de testes. Mesmo que a primeira vacina esteja pronta em dezembro, esta pode chegar apenas a alguns milhões de pessoas, sendo necessário continuar a desenvolver outras vacinas a serem estudadas. E numa altura em que se aproxima uma enorme crise e apesar de haver muito dinheiro a ganhar nestas vacinas, quem as pode financiar? A Oxfam e a União Europeia já pediram que a vacina fosse disponibilizada gratuitamente. Mas caberá aos laboratórios decidirem se é isso que querem.Não só os exames em humanos têm tido resultados positivos. São vários os estudos que dão conta de resultados positivos de tratamentos em animais. Esta quarta-feira um novo estudo deu um novo alento: macacos infetados uma vez ou vacinados não voltaram a ter sintomas de covid-19. É um sinal de que o organismo ganha imunidade. Estes dois estudos podem dar mais alento a quem busca uma salvação contra esta pandemia sob a forma de uma injeção.E o momento é de tal forma único que laboratórios e empresas têm partilhado as informações que conseguem para conseguirem queimar etapas que numa situação normal demorariam anos e anos até estar completas. Uma vacina pode demorar mais de 10 anos a estar pronta. O facto de haver possibilidade de existir uma no mercado em menos de 18 meses é um feito histórico. E essencial para acabar com as máscaras e a necessidade de distanciamento social.Há então esperança espalhada pelo mundo de que possa vir a haver uma vacina ainda antes de 2021. Talvez até mais do que uma única vacina (a China já disse que terá uma pronta em breve, igualmente). E a vacina parece mesmo ser a única opção viável para erradicar a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e que já infetou cerca de cinco milhões de pessoas em todo o mundo e matou mais de 320 mil.Michael Farzan, virulogista da Scripps Research in Jupiter, refere que o facto de o novo coronavírus ser de mutação lenta e pouco significativa o torna "um alvo fácil".Estão já em curso mais de uma centena de projetos - destes, uma dezena já em fase de ensaios clínicos. Investigadores estão a utilizar diferentes abordagens, algumas nunca antes utilizadas na elaboração de uma vacina até hoje.A 20 de abril, a Organização Mundial de Saúde (OMS) dava conta de 76 potenciais candidatas à vacina contra a Covid-19 através de quatro abordagens diferentes.O objetivo de todas as vacinas em estudo é o mesmo: provocar uma resposta do sistema imunitário que bloqueie a reprodução do vírus caso este entre num organismo.Existem neste momento vários tipos de vacinas a serem desenvolvidas, cada qual com a sua forma de investigação. Há vacinas que se centram no vírus em que o objetivo é infetar o organismo com uma forma inativa do Sars-CoV-2 ou então com uma carga muito baixa deste vírus, à semelhança de vacinas como as do sarampo ou a da poliomielite. O grande problema deste tipo de vacinas é que elas acarretam alguns riscos de o organismo reagir mal à introdução do vírus.Já as vacinas vetor-viral utilizam um vírus enfraquecido em laboratório, de maneira a fazê-lo produzir proteínas do coronavírus no corpo. Estes depois podem, ou não, ter a habilidade de se replicarem dentro da própria célula. O uso de um vetor-viral que não se replica é um método nunca antes utilizado em vacinas licenciadas mas foi a escolha da Universidade de Oxford, a tal vacina de emergência que pode estar pronta já em setembro. A grande vantagem desta vacina é que é o próprio corpo que aprende uma maneira de atacar o vírus, graças à memória do sistema imunitário que se torna capaz de produzir anticorpos e ativar as células T.Há ainda vacinas que olham para o ADN - ácido desoxirribonucleico - do organismo humano e o ARN - ácido ribonucleico - do SARS-CoV-2. Estas equipas estão a analisar os códigos genéticos do vírus e os códigos genéticos de um corpo infetado para procurar uma proteína que seja capaz de produzir uma resposta imunitária e depois reproduzi-la no corpo humano.