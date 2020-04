Covid-19: Alemanha já se prepara para lidar com gripe e Covid-19 ao mesmo tempo

Na Alemanha, o ministro da Saúde considerou que a pandemia do novo coronavírus está longe do fim. Por isso, Jens Spahn anunciou medidas como o reforço da compra de vacinas para a gripe, para preparar o sistema de saúde para um desafio a longo prazo.





"No próximo inverno podemos ser infetados pela gripe e pelo novo coronavírus" O sistema de vigilância sentinela da gripe sazonal vai ser alargado à covid-19 para "conhecer com detalhe" o que se vai passar na população portuguesa com a coexistência dos dois vírus, revelou à Lusa o epidemiologista Carlos Dias.

"Seria um grande desafio para o sistema de saúde ser confrontado com uma onda de gripe e de Covid-19 ao mesmo tempo - eles têm sintomas semelhantes e requerem capacidades de ventilação semelhantes", afirmou Spahn. Por isso, revelou planos para serem disponibilizadas 30% mais vacinas da gripe para a próxima época gripal, no outono e inverno, indica a agência noticiosa Reuters.Spahn também indicou que todos os funcionários que prestassem cuidados aos idosos teriam um bónus por "fazerem um trabalho óptimo numa altura difícil". Revelou que o governo federal e a segurança social iam cobrir dois terços dos custos, com os estados federais e empregadores a pagar o resto.O Ministério das Finanças indicou que os pagamentos desses bónus iriam ser isentos de impostos se fossem até 1.500 euros.