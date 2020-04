Covid-19: Aeroporto londrino de Heathrow fecha uma pista e reduz área de atividade

O aeroporto de Heathrow , em Londres, o maior do Reino Unido, vai fechar uma das duas pistas e suspender a atividade ligada aos passageiros em dois terminais, face à quebra de tráfego devido à pandemia de covid-19

O aeroporto permanecerá aberto para permitir o transporte de equipamentos médicos e de produtos alimentares para o Reino Unido e para permitir o repatriamento dos britânicos retidos no estrangeiro, devido à pandemia e ao fecho de fronteiras ou medidas de confinamento, de acordo com um comunicado do aeroporto citado pela agência France-Presse (AFP).

"É nosso dever (...) permanecermos abertos e funcionar de uma maneira segura", precisa o comunicado, acrescentando que as medidas de redução do perímetro de atividade vão permitir uma diminuição de custos durante a crise sanitária, que reduz uma grande parte da receita do aeroporto.

A partir de hoje, o aeroporto "passará às operações numa só pista" de aterragem e descolagem, e "nas próximas semanas" irão ser "temporariamente transferidas as atividades de passageiros dos terminais 3 e 4 para os terminais 2 e 5", detalha o comunicado.

"A redução significativa do tráfego de passageiros garante que as medidas estão em linha com as diretivas governamentais de distanciamento social", segundo o comunicado.

Num outro documento publicado na sexta-feira, o aeroporto revelou que "o número de voos de passageiros a partir de Heathrow caiu 75%" graças à crise.

Em Londres, o aeroporto de Gatwick, o segundo da capital britânica, também já fechou um terminal e reduziu drasticamente as suas atividades.

O aeroporto da City, situado no leste da capital, perto da área financeira de Canary Wharf, também suspendeu as suas atividades, tal como vários aeroportos do país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados.

O Reino Unido regista 4.934 mortos e 47.806 casos.