Covid-19: Açores há seis dias sem novos casos mas com mais uma morte registada

Os Açores voltaram, esta terça-feira, a não registar novos casos positivos de covid-19 , pelo sexto dia consecutivo, mas as mortes subiram para 11, com o falecimento de uma mulher de 78 anos, havendo ainda o registo de mais três recuperados.

Em comunicado, a Autoridade de Saúde Regional informa que "as 348 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região", em São Miguel e na Terceira, "nas últimas 24 horas, não revelaram casos positivos de covid-19".

Aquela entidade informa ainda a ocorrência do óbito de uma mulher de 78 anos de idade, internada no Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Há ainda a registar três novos casos de recuperação de infeção por SARS-CoV-2: dois homens, de 54 e 67 anos, e uma mulher de 21 anos de idade, todos residentes na ilha de São Miguel.

Até ao momento, já foram detetados na região um total de 138 casos, verificando-se 37 recuperados, 11 óbitos e 90 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, sendo 66 em São Miguel, três na ilha Terceira, cinco na Graciosa, dois em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

Os dados da Autoridade Regional de Saúde dos Açores têm por vezes sido diferentes dos anunciados para a região pela Direção-Geral da Saúde (DGS), mas a entidade açoriana realça que os números a registar são os seus.

"As medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social", reforça a Autoridade de Saúde dos Açores.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente a segunda-feira, há mais 20 mortos (+2,2%) e mais 295 casos de infeção (+1,2%).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.