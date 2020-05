Mais de 40 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus depois de um serviço religioso em Frankfurt, Alemanha, no início de maio."A maioria não se encontra gravemente doente. Tanto quanto sabemos só uma pessoa foi internada", explicou Rene Gottschalk, diretor do departamento de Saúde da cidade.A celebração aconteceu numa igreja batista, a 10 de maio, indicou o sub-diretor do departamento, Antoni Walczok. A igreja faz celebrações em alemão e russo."A situação é muito dinâmica", afirmou Walczok, acrescentando que a igreja não violou as regras oficiais para conter a propagação do novo coronavírus.As igrejas do estado de Hesse, onde se situa Frankfurt, podem celebrar missas desde 1 de maio desde que adiram às regras de distanciamento social e de higiene.