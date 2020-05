O primeiro-ministro português faz um balanço bastante positivo da primeira fase de desconfinamento pós-estado de emergência e acrescenta que "não há motivo para recuar no desconfinamento". Esta sexta-feira, no final do Conselho de Minsitros, anunciou uma série de medidas que serão adotadas ao longo das próximas semanas, algumas das quais entram já em vigor a partir de segunda-feira.Os restaurantes e lojas até 400 metros quadrados com porta aberta para a rua reabrem já na próxima segunda-feira, anunciou o primeiro-minsitro. Já as lojas maiores e os centros comerciais terão de esperar até 1 de junho para abrir.Apesar de o Plano de Desconfinamento do Governo prever apenas a abertura de lojas até aos 400 metros quadrados, ressalva que a reabertura de lojas de maior dimensão poderá ser decretada pelas autarquias.Também no dia 18 de maio abrem os restaurantes, cafés e pastelarias que passam a poder servir os clientes no interior dos seus espaços, deixando de estar obrigados a servir apenas no regime take-away. No entanto, há algumas restrições que devem ser mantidas: os restaurantes poderão ter um máximo de 50% da lotação e têm ainda de ser cumpridas as normas de higiene e segurança acordadas entre a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal (AHRESP).A AHRESP afirmou esta sexta que cerca de 20% dos estabelecimentos já avisaram que não terá condições para abrir na segunda-feira, apontando como o "grande constrangimento" a limitação da capacidade a 50%.As visitas a lares vão também retomar esta segunda-feira, 18. "A partir de segunda-feira vai ser possível retomar as visitas a lares por parte de familiares", declarou o primeiro-ministro, após referir que as restrições a estas visitas "foi uma das decisões mais difíceis" tomadas pelo seu executivo.Os familiares terão de continuar a obdecer a certas restrições em termos de número de pessoas e de normas de distanciamento social no interior dos lares. "Todos temos consciência que este afastamento tem sido particularmente duro para as famílias que têm pessoas nos lares e para os idosos que estão internados nos lares. Mas é um afastamento que tem sido feito para proteção dos próprios idosos, que como sabemos fazem parte de um grupo de risco", justificou o primeiro-ministro.Apesar de muitos abrirem já esta segunda-feira, a abertura destes elementos culturais será realizada de forma gradual, devendo obedecer ao Plano Sanitário de Prevenção de Riscos", visto que estes equipamentos "têm uma grande diversidade de tipologias arquitetónicas e de colaboradores afetos, apresentando cada um especificidades próprias".Documento governamental explica que o horário de funcionamento dos espaços "pode ser ajustado em função da disponibilidade dos recursos, do qual podem resultar horários reduzidos a anunciar localmente".Cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos podem abrir em 1 de junho, "com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico".As escolas de condução e centros de inspeção automóvel podem reabrir na segunda-feira, mas mantém-se em vigor um regime excecional, que prorroga os prazos desta obrigação em cinco meses, de acordo com o Conselho de Ministros de hoje.

O Governo determinou hoje "a reabertura ao público dos centros de inspeção automóvel a partir do dia 18 de maio de 2020" (segunda-feira), o que irá "permitir a abertura ao público dos centros de inspeção aos utentes para que procedam à inspeção periódica de veículos".

Esta medida depende do "cumprimento de medidas de ocupação, permanência e distanciamento físico que salvaguardem os utentes e os funcionários".

De acordo com a tutela mantém-se, no entanto, em vigor "o regime excecional de inspeção periódica, segundo o qual os veículos a motor e seus reboques, ligeiros ou pesados, que devessem ser apresentados à inspeção periódica no período que decorre desde 13 de março de 2020 até ao dia 30 de junho de 2020, veem o seu prazo prorrogado por cinco meses contados da data da matrícula".



