Conselheiro de Boris Johnson demite-se depois de furar quarentena para estar com amante

Um dos principais conselheiros do governo do Reino Unido para lidar com a pandemia de covid-19, Neil Fergunson, demitiu-se, esta terça-feira, depois de ter sido tornado público que o epidemiologista quebrou a quarentena para se encontrar com a amante, Antonia Staats. Segundo o The Telegraph, o professor do Imperial College de Londres permitiu que Staats o visitasse duas vezes durante o período de confinamento social, quebrando as regras que ele próprio ajudou Boris Johnson a implementar e que ditavam que só era permitido sair de casa para comprar bens alimentares, fazer exercício físico ou por motivos médicos.De acordo com o relato feito pela imprensa britânica, Neil e Antonia - que tem um casamento aberto e vive em casa separada do companheiro - encontraram-se pela primeira vez no dia 30 março, dia em que Fergunson esteve na televisão a dizer que as medidas de confinamento deviam durar até junho. O segundo encontro ocorreu a 8 de abril, apesar da ativista até suspeitar que o marido tinha sintomas de covid-19. Alguns amigos de Antonia garantem que esta vê as casas como a sua residência e, como tal, acabaria por sentir que não estava a quebrar o confinamento. Porém, as indicações das autoridades são para que casais que não vivam na mesma casa fiquem separados durante a quarentena."Cometi um erro de julgamento", disse o epidemiologista ao jornal britânico, revelando que agiu na "crença de estar imune", visto que foi contaminado com o novo coronavírus, mas que esteve em "isolamento total por quase duas semanas depois dos sintomas"."Arrependo-me profundamente qualquer enfraquecimento da mensagem sobre a necessidade de distanciamento social para controlar esta epidemia devastadora", disse também, acrescentando: "as diretizes do governo são inequívocas e existem para nos proteger a todos".Ainda no final do mês de abril, Ferguson alertou para os riscos inerentes a um eventual levantamento precoce das medidas de confinamento no país.