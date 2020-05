Como Lisboa e Vale do Tejo se tornou o epicentro de Covid-19 em Portugal?

Depois de dois meses em que Portugal assistiu a um grande crescimento de casos de Covid-19 no Norte e Centro de Portugal, o epicentro do novo coronavírus mudou e é agora a região de Lisboa e Vale do Tejo. Desde o dia 10 de maio que esta zona do país regista mais casos que qualquer outra do país e especialistas apontam que o pico possa ser atingido apenas na terceira semana de junho. Veja como evoluiu a pandemia nos concelhos de Lisboa e arredores.

Até ao final de março, o concelho com mais casos do novo coronavírus era Lisboa, mas a lista de concelhos com mais infetados era dominada por concelhos do Norte: Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos, Gondomar, Braga e Valongo registavam, todos eles, mais de 200 casos de Covid-19 numa altura em que o país tinha cerca de 7 mil infetados.

No top 10 de concelhos com mais casos estavam ainda Coimbra e Ovar, assolado por um surto que levou à cerca sanitária à volta do município. De Lisboa e Vale do Tejo, só a capital constava entre os concelhos mais afetados a 31 de março, com 505 infetados. Sintra surgiu nesta lista pouco depois e, até ao final do mês de abril, os concelhos do Centro do país desapareceram do ranking entre municípios assolados pela Covid-19. O concelho de Loures, o terceiro mais afetado pelo novo coronavírus em Lisboa e Vale do Tejo, apenas surgiu na lista na última semana.

Se olharmos para os concelhos apenas desta região, é fácil observar que o número de casos se concentrava em Lisboa até meados de abril mas que, nas últimas semanas, os infetados em concelhos próximos tem subido bastante. Veja como evoluiu o número de casos nos concelhos de Lisboa e Vale do Tejo.

Desde o início do mês de maio, a região mais do que duplicou o seu número de casos: eram 5.815 casos até ao final de abril e são agora mais de 12 mil. Neste período, Lisboa e Vale do Tejo confirmou 6.304 novos casos de Covid-19 e, entre os concelhos mais afetados, Lisboa até foi o concelho com menos crescimento, registando 825 novos infetados desde 1 de maio.

Entre os concelhos que mais cresceram no número de casos durante este mês de maio estão Amadora (crescimento de 155%), Loures (142%), Odivelas (129%), Vila Franca de Xira (122%), Seixal (108%) e Sintra (100%). Isto quer dizer que, entre os 10 concelhos com mais casos em Lisboa e Vale do Tejo, seis deles duplicaram o número de casos desde o início deste mês. E mesmo os que não o fizeram, registaram grandes subidas: Oeiras (67%), Cascais (63%), Almada (59%) e Lisboa (56%).

O crescimento de casos em Lisboa e arredores ocorreu, no entanto, ao mesmo tempo que Portugal demonstrou ter poucos novos casos de Covid-19.

Desde o início de maio, Portugal registou mais de 500 novos casos de coronavírus por duas vezes – a 7 e 8 de maio. A mudança de paradigma chegaria a 10 de maio. A partir desta data, Lisboa e Vale do Tejo começou a confirmar sempre mais novos infetados que o resto do país em conjunto.

Durante os últimos sete dias, os concelhos de Lisboa e Vale do Tejo registaram 1.442 dos 1.684 casos de todo o país – mais de 85% dos infetados divulgados pela DGS.

No entanto, não foi demonstrado que este aumento de casos se refletisse num aumento de mortes. Durante o último mês, o número de mortes diárias nunca ultrapassou os 15 óbitos – e o número de óbitos em Lisboa nunca ultrapassou os 10.

Desde o início de maio, foram registadas 138 mortes em Lisboa e Vale do Tejo. No mesmo período , foram registadas 362 mortes em Portugal, indicando que a região acumulou 38% de todas as vítimas mortais durante o último mês.

Ao mesmo tempo, no ultimo mês e com a escalada de casos em Lisboa e Vale do Tejo, a região acumula agora quase um terço de todos os casos do país. São já mais de 10 mil, cerca de 33% dos mais de 31 mil infetados em Portugal. A mesma percentagem, no início de maio, era de apenas 24% - nessa altura, Lisboa e Vale do Tejo tinha menos de seis mil casos em relação aos 25 mil em todo o país.

E o pico pode não chegar tão cedo em Lisboa. O número de novos casos tem subido na última semana e atingiu agora números perto dos 300 infetados por dia – o que não acontecia desde o início de maio.

Segundo um recente modelo, desenvolvido pela COTEC Portugal e pela NOVA Information Management School (NOVA IMS), da Universidade Nova de Lisboa, o número de casos de infeção por covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo deverá atingir o pico na terceira semana de junho, com os novos casos concentrados nos municípios de Alenquer, Amadora, Barreiro, Loures, Odivelas, Seixal, Sintra e Lisboa.

Nas restantes regiões do país, os picos da prevalência já terão sido atingidos entre o final de abril e o início de maio.