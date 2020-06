Casamentos e batizados? Devem seguir as regras dos funerais, recorda a DGS

A diretora geral da Saúde, Graça Freitas, explicou, esta sexta-feira, que os casamentos e batizados devem cumprir as mesmas regras de higiene e segurança decretadas pelas autoridades sanitárias para os funerais, recordando que não estão permitidos ajuntamentos com mais de 20 pessoas.

"Está em vigor legislação que diz que nãos e devem juntar mais de 20 pessoas e até houve exceção para Lisboa. Abrira,-se exceções nos funerais, quando todos pertencem à mesma família. Nos casamentos e batizados observam-se as mesmas regras. Se pertencem a agregados familiares diferentes, não se devem juntar", recordou Graça Freitas, revelando até ter aconselhado um amigo a adiar a cerimónia por não poder reunir o número de convidados que pretendia.



A responsável sublinhou também que estas festas englobam regras que se aplicam à restauração e aos espaços onde as mesmas se aplicam. "Podem dançar? Se estiverem distantes, o salão for grande e forem poucas pessoas, não podemos ser fundamentalistas. Não podemos celebrar estas festas como fazíamos antes", disse mais uma vez.



Na conferência de imprensa após a divulgação do boletim epidemiológico com os dados da covid-19 em Portugal, Graça Freitas deixou um apelo a todos os que se deslocarem ao Santuário de Fátima para a peregrinação de junho. "Tenham muito cuidado", pediu não só aos peregrinos, mas a toda a organização. "Podemos rezar e peregrinar, mas sempre com uma nova forma de estar", relembrou.



Já quando confrontada sobre a abertura dos ATL's, Graça Freitas explicou que os espaços que não estão integrados em escolas podem abrir a partir de 15 de junho. Os outros deve abrir apenas a 26 deste mês, data do final do ano letivo.



Portugal registou apenas mais uma vítima mortal em 24 horas devido à covid-19, elevando para o total de mortes provocadas pela pandemia no País para as 1505. Em relação à véspera, registou-se uma queda de seis vítimas mortais - tinham sido confirmadas 7.



Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, foram ainda confirmados 270 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Portugal ultrapassa assim os 36 mil infetados. Na quinta-feira, tinha sido registados 310 novos pacientes. Em relação aos 270 novos casos, 246 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.



A DGS indiciou ainda que existem mais três pessoas internadas nos cuidados intensivos (73). Já o número de recuperados subiu para 22.200 (mais 198 em relação à véspera).



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 418 mil mortos e infetou mais de 7,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.