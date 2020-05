Um pastor e antigo candidato presidencial dos Camarões que alegou curar a Covid-19 por pousar as mãos nas pessoas morreu devido à infeção.Segundo o site Voz da América , Frankline Ndifor morreu no dia 16 de maio, aos 39 anos.Aquando da sua morte, as autoridades tiveram que recorrer à força para entrar na casa de Ndifor porque os seus seguidores, que o viam como um profeta, tinham bloqueado a entrada enquanto rezavam pela sua resurreição."Este é um pastor que tem colocado as mãos [nos doentes] dizendo que cura a Covid-19", afirmou ao site Rigobert Che, um dos seguidores de Ndifor. "Se tu, a pessoa que diz que cura a Covid-19, estás morto, então e as outras pessoas que foram afetadas pela Covid-19? Agora que ele está morto, não sei como é que as pessoas em que ele colocava as mãos vão ser curadas."Segundo a BBC, a família de Ndifor e os seus seguidores queriam contestar o certificado de óbito e manter o corpo para que ele ressuscitasse. A polícia precisou de usar gás lacrimogéneo para dispersar a multidão, e removeu o corpo à força para o enterrar segundo as regras para a Covid-19.