O Supremo Tribunal Federal autorizou o Ministério Público a investigar as declarações feitas por Sergio Moro quando renunciou ao cargo de ministro da Justiça, em que acusou o chefe de Estado de tentativa de "interferir politicamente" na Polícia Federal.



97.929 casos de infeção pelo novo coronavírus. 6.777 pessoas morreram de Covid-19. A Organização Mundial de Saúde (OMS) instou os países a aplicar medidas de distanciamento social e de isolamento.





Sabemos do vírus, muitos serão infectados e perderão suas vidas, infelizmente. Mas não podemos deixar que o efeito colateral seja mais danoso que o vírus."



Para Bolsonaro, o protesto foi "uma manifestação espontânea, em defesa da democracia, para governar sem interferência para trabalhar pelo futuro do Brasil".



Jair Bolsonaro cumprimentou este domingo os manifestantes que, em Brasília, protestaram contra as medidas de isolamento e distanciamento social no Brasil devido à Covid-19, e que apoiaram o presidente brasileiro. Segundo a imprensa brasileira, alguns mostraram faixas contra o Supremo Tribunal Federal (STF).Quando falou com os seus apoiantes, Bolsonaro pediu para não ter "mais problemas nessa semana". "Porque chegamos no limite, não tem mais conversa. Tá ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla-mão. Não é de uma mão de um lado só não. Amanhã nomeamos novo diretor da PF."Recorde-se que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem, escolhido por Bolsonaro e que motivou a colisão com Moro, para a direção-geral da Polícia Federal do Brasil. A Polícia Federal conduz uma investigação por causa da disseminação nas redes sociais de notícias falsas disparadas supostamente por grupos vinculados ao vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e outra contra o senador Flávio Bolsonaro, por alegado branqueamento de capitais, enquanto deputado do Rio de Janeiro."Nós queremos o melhor para o nosso país. Queremos a independência verdadeira dos três poderes e não apenas uma letra da Constituição, não queremos isso. Chega interferência. Não vamos admitir mais interferência. Acabou a paciência. Vamos levar esse Brasil para frente", afirmou Bolsonaro. "Vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas – ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade – também estão ao nosso lado, e Deus acima de tudo."O presidente brasileiro dirigiu-se aos manifestantes sem máscara. A manifestação ocorreu apesar de no Brasil estarem confirmadosPorém, Bolsonaro manifestou-se contra nesta manifestação: "