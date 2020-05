Azambuja: Há 109 infetados com coronavírus na Sonae MC. Só um está internado

Em Portugal, há 30.623 infetados pela Covid-19. 1316 pessoas morreram devido à doença, indica o novo boletim epidemiológico revelado pela Direção-Geral de Saúde. Mais de 17 mil recuperaram.

Na Azambuja, registam-se 109 casos positivos na Sonae MC, sendo que uma pessoa se encontra hospitalizada. Segundo Graça Freitas, a situação está a ser acompanhada. Em outras empresas, não surgiram novos casos em trabalhadores."Todos na Sonae estão bem, com sintomas muito ligeiros ou mesmo assintomáticos. Há um internado, mas em enfermaria com a situação estável do ponto de vista clínico", informou a diretora-geral de Saúde.As autoridades estão a fazer o rastreio dos contactos comunitários quer no concelho da Azambuja, quer noutros em que os funcionários infetados vivam. "Sobre as entidades empregadoras, há reuniões no sentido de estas organizarem as pausas dos trabalhadores, os circuitos de entrada e de saída, os próprios circuitos dentro da empresa e o uso de espaços comuns", afirmou Graça Freitas. "Sempre que se encontra um caso positivo é retirado do circuito e isolado durante pelo menos 14 dias."Questionada sobre uma possível campanha de testagem massiva na Azambuja, Freitas disse que Portugal "é dos países que mais tem recorrido ao teste, que é uma fotografia tirada na altura"."Quanto aos negativos, não temos garantia que não venham a estar positivos. O plano racional para fazer testes é de acordo com a estratificação do risco. Não é testar maciçamente, é em função da avaliação do risco, é feito na Sonae e nas empresas à volta", explicou Graça Freitas.