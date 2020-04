A Polícia Marítima retirou 2770 pessoas das zonas das praias na última sexta-feira e sábado, em ações realizadas em todo o País. Os números foram avançados ao Jornal de Notícias pela Autoridade Marítima Nacional (AMN).De acordo com a mesma fonte, a maioria das pessoas (2017) estavam em paredões e outras zonas junto ao mar, a passear ou fazer desporto, e em grupos que não cumpriam as regras de distanciamento social definidas pelas autoridades como medidas de contenção da covid-19 . As restantes 753 pessoas encontravam-se mesmo nos areais.