A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) aprendeu esta segunda-feira 206 mil máscaras, num valor total de 342 mil euros.As duas operações de fiscalização decorreram na unidade da região do Sul e foram dirigidas a dois armazenistas importadores.Segundo um comunicado enviado às redações, a operação teve em conta a averiguação do "cumprimento dos requisitos legais relativos a produtos colocados no mercado, designadamente máscaras que iriam ser disponibilizadas no circuito comercial, às cadeias de grande distribuição, assim como a unidades hospitalares públicas e privadas"."Sublinha-se que, desde o início da pandemia, a ASAE apreendeu cerca de 308 mil máscaras por terem sido detetadas desconformidades", indica a nota de imprensa.