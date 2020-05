Arraial d'A Voz do Operário está a indignar lisboetas

Esta sexta-feira, A Voz do Operário anunciou um arraial em Lisboa numa altura em que a pandemia de Covid-19 apenas permite ajuntamentos de 10 pessoas na capital. A publicação nas redes sociais gerou indignação.

"É com grande alegria que anunciamos que o Arraial do Beco de Lisboa se irá realizar ao ar livre, já a partir do dia 8 de junho", começou por escrever a associação através do Facebook. "Teremos a habitual animação musical, muitas sardinhas, caracóis e todas as iguarias tradicionais das nossas festividades de Santo António".



A Voz do Operário garante depois "todas as condições de segurança e distanciamento físico", afirmando ter diminuído "para metade" a lotação espaço.





A publicação gerou indignação nas redes sociais, com várias pessoas a criticar a iniciativa. "E se tivessem mais noção? Qual foi a parte de estarem PROIBIDOS ajuntamentos com mais de 10 pessoas? Que falta de civismo gigante!", escreveu uma utilizadora. "Acho uma tremenda falta de bom senso. Cada pessoa eventualmente doente vai poder contagiar muitas mais", criticou outra internauta. O Governo aprovou na sexta-feira a prorrogação do regime de calamidade por mais duas semanas, pelo que permanecerá em vigor até às 23:50 do próximo dia 14 de junho.



Entre as medidas que vão enquadrar a terceira fase do desconfinamento social, tendo em conta a evolução da pandemia e o facto de cerca de 90% dos novos contágios terem sido verificados na área metropolitana de Lisboa, enquanto

na maior parte do país será possível passar a haver ajuntamentos até 20 pessoas, na zona em torno da capital continua em vigor o limite máximo de ajuntamentos de 10 pessoas.