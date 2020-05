APAH distingue projetos desenvolvidos para a pandemia

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) divulgou este domingo que vai premiar projetos nacionais desenvolvidos no âmbito da resposta à pandemia da covid-19 que estejam direcionados para a prestação de cuidados de saúde.

O prémio Healthcare Excellence, que vai na sétima edição e este ano terá uma edição especial dedicada à covid-19, é direcionado a organizações públicas, sociais e privadas que tenham desenvolvido projetos para a melhoria da qualidade na prestação de cuidados.

Podem candidatar-se ao prémio Healthcare Excellence equipas de profissionais de saúde e outros profissionais cujos projetos tenham sido desenvolvidos e implementados no ano de 2020 e que tenham resultado numa melhoria da qualidade dos serviços prestados aos utentes, com melhoria da segurança, eficiência e resultados obtidos nos cuidados de saúde. Pela primeira vez, além de instituições prestadoras de cuidados de saúde, a iniciativa prevê também a participação de organizações públicas, sociais e privadas.

O presidente da APAH, Alexandre Lourenço, disse que a edição do prémio deste ano é uma forma de reconhecimento do "trabalho notável" que os profissionais da saúde têm feito no combate à pandemia de covid-19.

"Porque a resposta à pandemia começa na ciência, no multilateralismo e na solidariedade, o combate tem-se feito em várias frentes. Mais do que nunca, tem sido fundamental unir os esforços das diferentes partes, envolvendo as instituições e profissionais de saúde, que têm feito um trabalho notável, e outras organizações direcionadas para a saúde", afirmou Alexandre Lourenço, presidente da APAH.

"Esta edição especial do Healthcare Excellence é a nossa forma de agradecimento e reconhecimento para todas as equipas que têm lutado na linha da frente contra a covid-19", acrescentou o representante dos administradores hospitalares.

As candidaturas ao Prémio Healthcare Excellence decorrem de 01 de junho até dia 31 de julho, sendo formalizadas mediante a apresentação de uma descrição resumida do projeto.

Os projetos selecionados serão depois apresentados e defendidos pelos autores em sessão pública online a realizar no dia 21 de outubro, no final da qual será eleito o vencedor do prémio Healthcare Excellence - Edição especial Covid-19, a quem será atribuído um prémio no valor de cinco mil euros.

A doença covid-19 é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Portugal regista hoje 1.396 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 32.203 infetados, mais 257, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.