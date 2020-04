O primeiro-ministro, António Costa , destacou, esta segunda-feira, o esforço nacional feito por parte das empresas do setor têxtil em Portugal que adoptaram a produção às necessidades nacionais durante o combate à pandemia de covid-19 . As declarações foram feitas em Paços de Ferreira, onde o chefe de Governo também comentou o facto de alguns constitucionalistas defenderem que a declaração de situação de calamidade - uma medida que entraria em vigor caso o Presidente da República levante o estado de emergência - poderá não ser legal. "Eu também sou jurista e sei a capacidade enorme que os juristas têm de inventar problemas. Felizmente, a realidade da vida é muitíssimo mais prática", respondeu aos jornalistas."Grande parte das medidas adoptadas já tinham sido declaradas antes do estado de emergência", recordou Costa, acentuando que, acima de tudo, confia "nas pessoas e no comportamento exemplar" dos portugueses. "A normalidade só voltará a existir quando houver nova vacina. E isso só acontecerá dentro de um ano, ano e meio. Temos que interiorizar isso no nosso próprio comportamento", acrescentou."O fim do estado de emergência não significa o regresso à normalidade", atirou novamente, lembrando a necessidade de desinfeção, de uso de proteção individual e de distanciamento social: "Aquilo que nós sabemos é que é nosso dever ter estas normas de afastamento uns dos outros, usar as máscaras quando estamos em proximidade, porque isso é um risco, diga a Constituição o que diga, haja ou não haja estado de emergência."O primeiro-ministro garantiu também que, caso as medidas de desconfinamento levantem problemas, o Governo reverterá as mesmas. "Se as coisas começarem a correr mal, nós temos que dar um passo atrás. Daremos sempre os passos que forem necessários para proteger a segurança. Esperamos que sejam para a frente, mas se tiverem de ser para trás, assim serão", assegurou.O chefe do Governo lembrou que, conforme as medidas de desconfinamento forem existindo, "o risco de contaminação aumenta automaticamente" e que, por isso, se deve "manter sempre esse risco de contaminação controlado". Costa insistiu na necessidade de os portugueses manterem a "autodisciplina" no contexto de desconfinamento que se vai seguir. "Isto só vai correr bem se as pessoas se sentirem seguras, se tiverem confiança e a disciplina de ajudarem os outros a sentir-se seguros", acentuou.O Governo, avançou, está a ver com cada setor de atividade "quais são as normas de higiene no local de trabalho, de higienização no transporte para o local de trabalho e de proteção individual de cada um dos trabalhadores, que permitam à economia retomar o maior ritmo da sua atividade". Mas esse processo nunca poderá "pôr em causa aquilo que é fundamental, que é o controlo da pandemia", disse, concluindo: "A fase seguinte é podermos aprender como vamos retomando a nossa vida do dia a dia, passando a conviver, até haver vacina, com o vírus".Com Lusa