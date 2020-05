Isabel Díaz Ayuso com Pablo Casado, líder do PP

A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está a ser criticada devido aos apartamentos de luxo onde está a viver há dois meses. Ayuso está alojada em duas suites do hotel BeMate Plaza España e paga 80 euros por dia: ou seja, 2.400 euros por mês. Está lá desde março.Ao todo, os espaços têm 408 metros quadrados e um dos apartamentos tem um amplo terraço, onde Díaz Ayuso se fotografou a aplaudir os profissionais de saúde em Espanha. Além disso, o preço inclui limpeza, segurança e lugar de estacionamento. Os apartamentos, publicitados como Royal Suite e Executive Suite Terraza, são publicitados como de grande luxo e, de acordo com o jornal El Diario, destinam-se a clientes escolhidos por Kike Sarasola, o proprietário da cadeia hoteleira. Não estão disponíveis ao público.Em Madrid, as casas têm em média 80,76 metros quadrados. Há um ano, Díaz Ayuso vivia numa casa com 50 metros quadrados.Questionado pela imprensa, o empresário Kike Sarasola explicou o acordo: "Fizemos-lhe um pacote. Tem estacionamento, segurança, uma sala noutro apartamento para trabalhar, limpeza." Segundo os jornais, o tamanho real dos apartamentos é maior do que o publicitado no site.Há dois meses que a presidente de Madrid se encontra a usar os apartamentos. Porém, disse que se tinha mudado a 16 de março, quando soube estar infetada com o novo coronavírus. Porém, a cadeia hoteleira alegou que o acordo aconteceu antes de entrar em vigor o estado de emergência em Espanha - o que aconteceu a 14 de março.Díaz Ayuso desvaloriza a situação: "Sou uma presidente que teve que gerir uma epidemia e outro presidente de uma comunidade que esteve na mesma situação, por exemplo, o presidente da Catalunha, o senhor Torra, esteve nuns escritórios que a Generalidad colocou à sua disposição enquanto estava de quarentena."De acordo com o site BeMate Plaza España, o hotel só está disponível para quem trabalha em serviços essenciais. Ayuso prometeu que quando sair, pagará a estadia do próprio bolso.Também nega estar num apartamento de luxo, "nem são dois de 200 metros quadrados; nem um negócio pois o hotel está encerrado; nem o hoteleiro fez negócios com a Comunidade [de Madrid]", afirmou nas redes sociais. "Trata-se de uma campanha para ocultar o desastre em que meteram Espanha: assim não há desastre, há um apartamento", disse a política do Partido Popular.