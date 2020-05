As aulas do ensino secundário voltaram a ser presenciais na passada segunda-feira, dia 18, depois de um mês de aulas síncronas que levaram alguns professores à exaustão.

Mas a escola está diferente e poderá não voltar ao que era. A SÁBADO fez o diário da semana com um aluno e com um professor que consideraram o regresso tranquilo.





18 de maio

António Paulos, 16 anos, frequenta o 11º ano na Escola Secundária Quinta do Marquês, Oeiras

"Cheguei à escola eram quase 10h00. No portão tínhamos de desinfetar as mãos e não pudemos entrar sem máscara. Eu trouxe a minha de casa e já a tinha colocado no carro antes de sair. Fui diretamente para um pavilhão onde a minha turma está dividida em duas salas.

Hoje tive aula de Economia. Sentei-me num das 14 mesas distribuídas pela sala sempre com a máscara. O professor entrou com máscara e viseira, mas tirou a viseira quando começou a aula. Consegue-se ouvir relativamente bem, mas a máscara é um incómodo.

A aula durou 90 minutos. Não estamos atrasados na matéria. Falámos de taxas de natalidade e mortalidade e fizemos um resumo da matéria.

Não tivemos intervalo. Só cinco minutos sentados na mesa para comermos alguma coisa. Conversámos um bocado, mas sem sair das cadeiras. É um bocado chato.

Nesse período entram as auxiliares para desinfetar a mesa e a cadeira do professor. Depois entrou o outro professor, de Geografia. Para ir à casa de banho temos de pedir e vamos acompanhados por uma auxiliar. Eu não precisei de ir.

Quando terminou a aula, às 13h00, fui direto para o carro dos meus pais e só tirei a máscara lá dentro."

19 de maio

Pedro Dias, professor de Biologia e Geologia do 11º ano

Escola Secundária Joaquim Ferreira Alves, Valadares, Gaia

"Está a correr o que era expectável: os alunos trazem a máscara e fazem a higienização das mãos à entrada. Mas são adolescentes, é natural que haja alguma aglomeração fora da escola, embora haja polícias para impedi-lo. Mas é impossível impedir que os miúdos se juntem para conversar. Vemos pessoas nos supermercados a conversar demasiado perto, e são adultos.

Não estamos a medir a temperatura à entrada da escola. Isso atrasaria a entrada de manhã, mas sensibilizámos os pais para que se detetassem sintomas nos filhos não os deixem vir à escola.

Os percursos mais diretos para as salas estão assinalados com marcas no solo e fitas nos corredores. Só se pode ir à casa de banho acompanhado com um auxiliar, que verifica se não ocorrem aglomerações nos corredores. Mas ontem, no primeiro dia, e hoje ainda ninguém pediu para ir.

Há algum receio, mas dos 60 alunos que tenho, apresentaram-se 58. Mesmo alguns que teoricamente são de risco por terem familiares em grupos de risco. Penso que há confiança no sistema.

A máscara incomoda os alunos e também o professor. Têm mais dificuldade em respirar, dá menos vontade de comunicar e dificulta a concentração. No meu caso, humedece muito por estar a falar.

No intervalo entre aulas, tiram a máscara e colocam-na em cima da mesa para comer. Mas não saem do lugar.

As atividades mudaram. Não se pode realizar trabalhos de grupo, que nesta faixa etária, é uma mais-valia porque se partilha sucessos e dúvidas. As aulas passavam mais depressa porque havia discussão ativa. Agora voltámos um pouco à aula expositiva.

O professor também não se pode aproximar do aluno. O que dificulta a partilha de dúvidas por alguns alunos, que vão sentir-se mais isolados. Eu costumava ficar no meio da sala e resolvia as dificuldades no momento em que surgiam. Agora não posso. É uma limitação.

Temos de adaptar estratégias de trabalho. Eu envio atividades prévias à aula para os alunos analisarem. Mantive um espaço à tarde de videoconferência para esclarecer dúvidas e discutimos as atividades nas aulas, como fazíamos nas aulas síncronas. Está a correr bem.

Faço a minha pausa entre aulas com eles na sala. Tiro a máscara, como uma maça e desconversamos. Mas não é o recreio a que estavam habituados. O intervalo é uma instituição para os alunos. Com o professor na sala ficam retraídos.

Propus aos meus alunos que fizessem uma simulação do exame nacional em casa com máscara. O exame vai realizar-se em julho e preocupa-me a interferência que a máscara poderá causar no nível de concentração durante 2h30 de exame.

Não sei se era pertinente regressarmos ao ensino presencial. Acho que só fazemos por causa dos exames. Tivemos de mudar o tipo de trabalho mais uma vez, depois de o fazermos com o ensino à distância.

Sou professor há 30 anos, tenho alterado a minha metodologia ao longo dos anos a partir da minha experiência e atrvés de formações. Mas estes últimos meses foram um abanão.

Ainda não regressámos à normalidade. Isto é um ensino presencial condicionado. Mas penso que vai melhorar. Temos de nos reinventar para saber como chegar aos alunos, sem nos aproximarmos deles. Nesta faixa etária isso é fundamental: uma aula que seja apenas expositiva não funciona, o adolescente perde o interesse, aumenta a indisciplina e o insucesso escolar.

20 de maio

"A simulação do exame de Biologia correu bem. Desliguei o micro e fiquei a ouvi-los a trabalhar enquanto trabalhava noutro computador. Quando um dos alunos se levantava, avisava: ‘isso não vale, no exame não podes levantar-te’. Houve quem tirasse a máscara: ‘não podes tirar a máscara no dia do exame.’ Uma mãe apareceu no quarto com um chá, levou um raspanete.

A simulação decorreu à tarde entre as 15h e as 17h. A essa hora publiquei os critérios de classificação, ou seja, as respostas que eles deviam ter dado. É algo que já fazia antes. São eles próprios que classificam os exames e costumam ser muito rígidos com as notas. Depois eu faço a minha classificação, divulgo o que retirei das respostas deles. Normalmente têm uma nota melhor do que a indicaram.

O 3º período vai ser avaliado em termos empenho, dedicação, participação e presença nas aulas. Os critérios são os mesmos, mas vão se avaliar instrumentos diferentes.

Por exemplo, durante o ensino à distância eu propunha uma atividade e sabia a que horas é que cada um acedia ao documento, porque tinham de pedir autorização através da plataforma que usámos, o Google Classroom. Houve alunos que pediam autorização pouco antes de a aula começar. As escolas acautelaram-se e no 2º período fez-se uma avaliação mais globalizante prevendo a possibilidade do 3º período não realizar-se.

Não verifiquei grandes alterações nos alunos: os cumpridores cumpriram. Mas tive um ou outro aluno mais tímido que no ensino à distância dominaram as aulas. Sentiam-se mais à vontade para participar através do chat.

As plataformas digitais facilitaram o trabalho não presencial, levamos menos papel para casa e o feedback é mais rápido. Penso que o ensino nunca mais será o mesmo. Será muito estranho que se volte às fichas em papel. Acho que será um modelo híbrido de ensino: de manhã presencial e à tarde online.

Mas tem de haver respeito pelo horário de trabalho. No ensino à distância houve semanas em que trabalhei 50 horas. Tentei estabelecer regras e horários, mas houve alturas em que eu próprio as quebrava e respondia a pedidos fora de horas. Houve um pai que pediu autorização para aceder a uma tarefa na plataforma perto da uma da manhã. É claro que não respondi.

A escola tem máscaras para quem não traz de casa e a câmara vai oferecer. Mas não me parece que vão ter grande aceitação: a maioria dos adolescentes prefere a máscara preta – já é uma moda."

António Paulos

Escola Secundária Quinta do Marquês, Oeiras

"Aqui não há máscaras caseiras, são todas cirúrgicas. A escola fornece à entrada e eu aproveito e deixo a minha dentro da mochila.

Ainda não estou bem adaptado à máscara. O meu pai explicou-me como colocá-la e como retirá-la. Mas é difícil respirar e, por vezes, toco nela para ajustá-la à cara ou afastá-la para respirar um pouco melhor.

Está mais calor, mas ainda não fiquei com a boca suada por causa da máscara. Ajuda que as janelas da sala estejam abertas.



Agora só tenho aulas na segunda, quinta e sexta. A carga horária das disciplinas foi reduzida para metade. Hoje tive aulas à tarde, das 14h30 às 16h05. Cheguei um pouco mais cedo e fique fora da escola a conversar com os amigos sem máscara. Tentamos manter a distância, mas não sei se cumprimos os dois metros.

Na aula de Economia já estamos a prepararmo-nos para o exame nacional. Fizemos um exame antigo e corrigimos em conjunto."

22 de maio

"Hoje tive aulas de manhã de Inglês e Filosofia. Durante as aulas síncronas tínhamos de preparar uma apresentação em inglês, em vídeo ou áudio, sobre um produto novo inspirado em imagens mostradas pela professora. Eu fiz sobre palhinhas flexíveis.

Em Filosofia vimos um documentário sobre um pintor, estamos a estudar Expressão de Arte. Falta-nos a Religião, devemos acabar a matéria na próxima semana.

Eu quero ir para a faculdade, mas ainda não sei para que curso. Por isso, vou fazer o exame nacional de Geografia e de Economia. Apesar de não gostar de Geografia.

Não estou preocupado com a classificação do 3º período. Fiz todos os trabalhos e testes, não acho que me irão baixar as notas.

O mais chato é não ter intervalo. Antes ficávamos a conversar ou íamos jogar basquetebol para descomprimir. Se for assim em Setembro vai ser muito complicado."

Professor Pedro Dias

Escola Secundária Joaquim Ferreira Alves, Valadares, Gaia

"Ontem fiz a simulação do exame de Biologia com outra turma. É uma turma mais feminina e, por isso, mais cuidadosa com a máscara. Também não é tão dada à brincadeira fácil.

Vi vários alunos a mexer na máscara. Acho que na sala de aula estão mais concentrados em não mexer na máscara. No exame vão abstrair-se mais.

Um tirou a máscara do nariz. Avisei-o que assim a máscara não valia de nada. Ninguém sabe se no exame, os professores têm de chamar a atenção aos alunos.

Hoje não tenho aulas presenciais. Vou usar o chat da plataforma digital para tirar dúvidas aos alunos que pedirem. Defini um horário para cada turma.

Uma mudança é não haver aulas práticas. Em Geologia é importante mexer nas rochas e minerais, eu costumava levar da minha coleção. A possibilidade de experimentação potencia o conhecimento. Pode-se usar um simulador através do computador, mas aprende-se muito mais a mexer.

Temos muita atividade burocrática. As inscrições no exame mudaram três vezes e tenho ajudado os alunos a preencherem o formulário. As primeiras inscrições foram online, agora o Governo exige uma inscrição em triplicado entregue na secretaria da escola. Tivemos de fazer um calendário para os alunos não irem todos ao mesmo tempo.

Também atendo os pais online. Pensei que iria ter mais pedidos de reunião, mas não aconteceu. Tivemos o cuidado de enviar a informação ao aluno e aos pais."