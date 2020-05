Coronavírus: assintomáticos são transmissores particularmente perigosos Mais preocupante do que a taxa de letalidade do vírus (os cientistas apontam que estará próxima do 1%), é a forma como ele se propaga e a facilidade com que contamina novos "hóspedes". É esta rapidez de infeção que levou a que 725 mil pessoas estejam infetadas por todo o mundo que já haja casos confirmados em todos os continentes (com excepção da Antárctida).

Covid-19: Taxa de infeção entre enfermeiros e auxiliares é dez vezes superior? Os enfermeiros e assistentes operacionais dos Hospitais de Santo António, no Porto, e de Santa Maria, em Lisboa, foram submetidos a testes serológicos à Covid-19 numa parceria entre a Fundação Champalimaud e a Ordem dos Enfermeiros.

Há mais de 400 enfermeiros em isolamento e impedidos de trabalhar devido à Covid-19 e que não realizaram teste à infeção pelo novo coronavírus. Segundo a Ordem dos Enfermeiros, 464 profissionais encontram-se em vigilância ativa.Os dados foram adquiridos através de um inquérito da Ordem e correspondem a "74% do total de Enfermeiros que tiveram exposição de alto risco com doentes infectados, em vigilância activa, pois há outros 164 a aguardar teste ou resultado"."Estes números vêm, mais uma vez, corroborar aquilo que tem sido denunciado pela OE relativamente à testagem dos profissionais de Saúde: nem todos os profissionais de Saúde que tiveram contacto de alto risco de exposição com doentes Covid-19 foram testados, designadamente os profissionais sem sintomatologia", indica a Ordem, numa nota de imprensa.Mais de 25 mil enfermeiros responderam ao inquérito da Ordem, desde 7 de abril. Este revela que "pelo menos, 751 Enfermeiros foram infectados e 189 estão curados"."Além dos profissionais em vigilância activa, há actualmente 2.721 em vigilância passiva, na sequência de contactos indirectos, dos quais 2.332 em exercício de funções sem a realização de teste", indica a Ordem. A Direção-Geral de Saúde (DGS) determinou que só os profissionais de saúde que desenvolvam sintomas da Covid-19 realizam teste.A Ordem dos Enfermeiros defende que a testagem aos profissionais de saúde seja alargada.