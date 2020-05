Quando acordaram do coma induzido, Teresa e o marido estavam nos Cuidados Intensivos do Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Tinham viajado para Itália onde contraíram o novo coronavírus. Sinalizados pela linha SNS 24, acabaram internados de urgência e foram transferidos para a unidade na qual são tratados os casos mais graves da Covid-19. O homem já teve alta, mas a mulher continua a lutar pela vida. É a paciente há mais tempo no serviço: está há 22 dias em ventilação.

A Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) é o fim de linha no combate à pandemia. Tem uma taxa de mortalidade na ordem dos 20%. Ou seja, em cada 10 casos, dois não sobrevivem. No Curry Cabral, a média é ligeiramente melhor: "Na pandemia estamos nos 19%", afirma à SÁBADO o diretor da UCI, Nuno Germano, que lidera uma equipa de oito clínicos, entre especialistas de medicina interna e intensivistas.

Na atual fase de contingência, a segunda numa escala de seis, o serviço tem uma capacidade máxima de 14 camas, 12 das quais estão ocupadas por doentes infetados pelo SARS-CoV-2. O restante balanço é simples: desde o início do surto deram entrada 35 doentes, três já estão em casa, dois morreram devido a complicações respiratórias provocadas pela Covid-19, os restantes voltaram para a enfermaria. As vítimas mortais tinham mais de 70 anos, problemas de asma grave, insuficiência renal crónica, doença coronária.

Teresa (nome fictício para preservar a sua privacidade) e o marido fazem parte do primeiro grupo de infetados em Portugal. Contraíram o vírus antes de ter sido decretado o estado de emergência, numa altura em que os casos identificados eram todos importados. As duas filhas também estiveram internadas no Hospital de São José, mas foram para casa sem sinais da doença. Durante o internamento nos cuidados intensivos, o casal chegou a ser separado: os médicos decidiram pôr o marido num quarto de isolamento para evitar que olhasse para a companheira, que permanecia sedada, entubada e ventilada.

"Já melhorou do ponto de vista respiratório, mas está com uma diminuição da força, não consegue respirar sozinha. Esta é uma das complicações habituais, um paciente nos Cuidados Intensivos perde uma média de 200 gramas de músculo por dia e fica com grandes dificuldades em respirar, quando o tentamos acordar", explica Nuno Germano. Apesar de não estar no grupo etário de maior risco – tem 50 anos – a mulher tem "várias comorbilidades" e não está livre de perigo. Hoje tem uma TAC para fazer.

É por isso que o telefone da pequena sala de reuniões parece não dar descanso a ninguém neste sábado, véspera da Páscoa. Nuno Germano fala com as famílias, desesperadas por boas notícias e por um regresso a casa que tem sido adiado. "Isto muda a relação do médico com as famílias. Temos doentes internados cujas famílias não os podem visitar. É tremendo. Transmitimos informações por telefone, sempre em ansiedade. Dar más notícias, que alguém está a piorar ou que faleceu, exige tempo para perceber com quem estamos a falar ao telefone, o seu estado de espírito. A linguagem corporal é importante, percebermos se a pessoa está ansiosa, mas por telefone isso é impossível. Toda a comunicação com a família está condicionada", continua o médico.





A carregar o vídeo ...

Luva de gola alta

O hall do hospital está praticamente vazio. Um elemento da segurança e uma auxiliar de limpeza, ambos protegidos com máscaras, são as únicas pessoas que ocupam este espaço, dedicado exclusivamente a doentes da Covid-19. Algumas pessoas aguardam no exterior para fazerem testes, numa porta que foi agora transformada em entrada única do hospital – que fica nas traseiras do Curry Cabral. "São servidos?", pergunta o segurança, com um pacote de amêndoas na mão. "Alguma Páscoa havemos de ter."

No segundo andar do edifício, o cenário repete-se: não há vivalma e as portas estão fechadas. Do outro lado fica a zona que dá acesso aos quartos de pressão negativa e as duas salas reservadas aos 14 doentes com Covid-19. A partir daqui todos os cuidados são poucos. O aviso está afixado na porta da unidade, em forma de sinal stop: "Alto risco de contágio. Obrigatório uso de proteção individual."

Essa máscara é para trocar", avisa-nos o diretor do serviço. A que trazemos de casa não chega para nos proteger, é a chamada "máscara solidária". "Serve apenas para evitar contagiar outras pessoas. Podia ser mauzinho e dar-lhe uma daquelas que magoam as orelhas ao fim de algum tempo", brinca o intensivista, antecipando as mazelas prováveis deixadas pelos vários elásticos no rosto. "O ideal é que o ar circule através do tecido", explica.

Se o trabalho destes profissionais já era exigente, hoje os Cuidados Intensivos tiveram de se reestruturar para dar resposta à Covid-19. Exemplo disso são os cuidados sempre que um doente necessita de ser transportado. Como acontece com Teresa, que esta manhã terá de sair da unidade para um exame, o que obriga a um protocolo de segurança rígido. É preciso tirar tudo do corredor, fechar as portas, isolar o espaço e deixar as auxiliares de limpeza seguirem atrás da maca com um balde e esfregona com lixívia. "Eu é que mato o bicho", diz Ana Luísa, auxiliar de limpeza que começou a trabalhar no hospital pouco antes da pandemia.

Antes de entrar na unidade é preciso vestir duas batas, touca, gola, dois pares de luvas, cobertura de botas, óculos, viseira e máscara. São perto de 20 minutos para ficar apto a cruzar as últimas duas portas do serviço, até chegar à ala onde estão quatro doentes, todos entubados e inconscientes. Além desta ala, há dois quartos de pressão negativa e dois de isolamento de contacto, reservados aos doentes cujos procedimentos geram aerossóis que põem em risco os profissionais de saúde.

O médico vai monitorizando alguns dados dos ventiladores. Um dos pacientes, o mais novo, com apenas 29 anos, é quem inspira maiores cuidados. "Neste momento, a maior dificuldade tem sido oxigená-lo. Tem uma pneumonia muito grave. Foi colocado em ventral [barriga para baixo], mas mesmo assim os níveis de oxigenação estão muito baixos para uma ventilação agressiva", diz enquanto ajusta os parâmetros do ventilador. "Tem estado a evoluir de forma desfavorável e talvez venha a precisar de ser colocado em ECMO, que é uma forma de oxigenação exterior ao corpo, fazendo o sangue passar numa membrana. Só fazemos em São José. Vamos ver como ele responde agora, passou uma noite instável com muita dificuldade."

Trata-se de um cidadão estrangeiro residente em Portugal. Chegou aos Cuidados Intensivos do Curry Cabral há seis dias, vindo diretamente do Serviço de Urgência. "Estava em casa, contactou a linha SNS 24, e foi para a Urgência de São José", conta o médico. Na cama ao lado, um outro homem infetado luta contra um problema renal desencadeado pelo vírus. Tal como a gripe A, o novo coronavírus também afeta o funcionamento dos rins. "Todos os nossos doentes têm algum grau de insuficiência renal. Este tem uma forma mais grave que implica fazer uma técnica de substituição renal, semelhante à diálise, mas adaptada aos doentes críticos. Mais prolongada", explica Nuno Germano, questionando-se quanto à relação do vírus com o rim. "É o único doente que desenvolveu esta insuficiência tão grave. Não tinha qualquer problema renal quando contraiu o vírus."

Sem vacina ou terapêutica, a Covid-19 continua a ser terreno desconhecido que obriga os médicos a estudarem e debaterem a evolução do vírus nos pacientes internados na unidade. A equipa que faz o turno reúne-se três vezes por dia para discutir os vários casos que têm em mãos, comparando-os, tentando estabelecer padrões de comportamento da infeção nos diferentes organismos. Há alguns estudos e matéria publicada, mas o pessoal médico apoia- -se também em grupos de WhatsApp nos quais colegas estrangeiros discutem o assunto, partilhando as diferentes experiências no tratamento dos seus pacientes.

"Há muita gente que publica coisas, mas com números muito pequenos, o que não nos permite tirar conclusões", explica o médico intensivista, Agostinho Monteiro. "Temos redes sociais e colegas que trabalham em vários sítios. No início trocávamos muitos artigos. Como fomos os primeiros a receber doentes, fomos criando os perfis dos nossos doentes e a sua evolução."

"Senhor da cama 10"

Apesar das estatísticas da pandemia, na unidade em que nos encontramos o único doente consciente e sem ventilação é um homem de 71 anos, que tinha sido destubado no dia anterior e que ia fazer a primeira refeição através de uma seringa: um iogurte injetado pela boca. É o "senhor da cama 10". "Veio de casa para o Serviço de Medicina Interna, onde esteve um dia, e por agravamento fomos buscá-lo. Esteve sete dias a ventilar", conta o médico, enquanto uma colega tenta pedir material através de um walkie-talkie.

A pandemia trouxe dificuldades acrescidas a quem trabalha no serviço. Com as unidades isoladas e a quantidade de equipamento de segurança que implica, as comunicações com o exterior da sala são feitas através de walkie-talkie e muita improvisação. Nuno Germano tem um maço de lenços de papel em cima da torre do computador. Sempre que se levanta, agarra num e vai escrevendo a caneta os parâmetros dos ventiladores, para depois introduzir essa informação no sistema. A unidade também criou uma tabela para afinar a comunicação entre enfermeiros na mudança de turno, em que registam temperatura, valores de sedação, alimentação e água, glicemia, cama e balanço hídrico.

Entre os médicos e os enfermeiros que estão dentro da unidade a comunicação é difícil, além de todos os procedimentos serem feitos de forma mais lenta. "Por turno entramos duas a três vezes na sala, depende da necessidade do doente", explica a enfermeira Joana, uma das três de serviço. "Cada um tem dois doentes. Se tivermos o doente estável entramos menos vezes. Por vezes, num turno de oito horas ficamos aqui dentro cinco ou seis, depende."

O ambiente é feito de avisos sonoros dos ventiladores, máquinas de diálise, monitores. Num dos três computadores escuta-se Betterman, dos Pearl Jam. Rodam cinco músicas e o médico desliga o som. "Adoro Pearl Jam, mas com a natureza [aponta para a televisão onde passa um documentário sobre vida animal], a Mafaldinha [médica] a falar, fica impossível", responde o médico à enfermeira que tinha escolhido o disco para a manhã de trabalho. "Ligaram do Barreiro a pedir vaga", escuta-se no walkie- -talkie. "Liga ao colega e discute o doente com ele. Terá de ir para São José, estamos cheios."

Um mês longe da família

Se em Itália e em Espanha as imagens que nos chegam dos Cuidados Intensivos são dramáticas, aqui o cenário é totalmente diferente. "Es tamos numa fase boa porque temos a quantidade de doentes suficiente para os conseguir tratar com as condições que temos. O máximo que tivemos foram 12 pacientes", diz Nuno Germano. A unidade tem ainda 25 camas suplementares que deverão ser abertas esta semana, atingida a fase três do plano de contingência. "A média dos pacientes são sete dias de ventilação. É muito importante o tipo de ventilador. Aqui estamos equipados com máquinas muito boas e isso faz a diferença. É a mesma coisa que nos carros. Se for fazer uma competição é melhor ter um carro de alta performance do que um Lada."

À hora de almoço a equipa da UCI do Curry Cabral aproveita para discutir os casos internados na unidade. Vários sacos de refeições individuais são enviados regularmente para o hospital, oferecidas por restaurantes de takeaway, quase sempre acompanhadas por mensagens de agradecimentos aos médicos de serviço. Alguns dos elementos da equipa aproveitam a paragem para telefonar à família. Agostinho Monteiro, médico intensivista, está há um mês sem ver a mulher e os dois filhos, com 2 e 3 anos. Quando a pandemia chegou, optou por não correr riscos e está a viver sozinho.

"Saio daqui, passo em Telheiras, a minha mãe deixa uma sopa no muro ou qualquer coisa, e sigo para casa. Uma pessoa pode estar assintomática. Não vou pôr os meus em risco quando passo os dias em contacto com pessoas infetadas", diz à SÁBADO. "A equipa da UCI foi toda testada esta semana, não acusando a presença do vírus. Mas isso pode dar uma confiança falsa de que estou negativo e não quero correr esse risco. Os miúdos são pequenos, 2 e 3 anos. Perguntam sempre porque não posso ir para casa. Temos sorte porque a minha mulher fica a cuidar deles."

Philip Fortuna, intensivista e adjunto do diretor da Urgência Geral Polivalente, do Hospital de São José, interrompeu a folga para transportar o tal doente estrangeiro para fazer a ECMO. Diz que a vida de quem trabalha na UCI "é complicada", apesar da disponibilidade total dos clínicos durante a pandemia. "Lidamos com stress diário, situações muito críticas, com morte iminente, é tudo para ontem", diz à SÁBADO. Muitas vezes esse esforço é recompensado, quando os doentes regressam às enfermarias ou têm alta.

Em tempo de pandemia, cada doente salvo é uma vitória contra a estatística. Mas é preciso fazer escolhas difíceis, as mesmas que os colegas italianos fazem numa base diária, com que todos os intensivistas se confrontam regularmente. Mas por agora, enquanto a situação não se descontrola, é o lado humano dos médicos que prevalece. "Manter um doente vivo mais algumas horas, sedado, inconsciente, em coma induzido, para ele é indiferente. Mas para o familiar que está a chegar de Londres para se despedir faz toda a diferença."