Zurich reformula revista interna com Cofina Media

Lisboa, 1 de abril de 2019 – A Zurich Portugal, em parceria com a C-Studio Cofina Media, acaba de relançar a "MagaZine" – revista interna da Zurich – com um novo design e alinhamento editorial. A reformulação visual da publicação assenta numa forte aposta em elementos gráficos e infografias, estando assim mais leve e apelativa e com uma cadência de conteúdos mais organizada e intuitiva, que permite ao leitor folhear as páginas de acordo com o seu interesse. A "MagaZine" é uma publicação gratuita dirigida a colaboradores, parceiros de negócio e clientes da Zurich, com periodicidade quadrimestral e tiragem de 2.400 exemplares.

A coordenação editorial está a cargo da Zurich e o desenvolvimento dos conteúdos é partilhado entre os colaboradores do segurador e a C-Studio Cofina Media. A "MagaZine" passa a contar com entrevistados e colunistas externos que apresentam diferentes perspetivas sobre os desafios do setor segurador. A primeira edição com o novo alinhamento conta com uma entrevista ao ex-ministro da Segurança Social e do Trabalho e ex-ministro das Finanças, António Bagão Félix e um artigo de opinião do partner da Stanton Chase Portugal, Carlos Sezões.

"A ´MagaZine´ é o suporte de comunicação agregador dos nossos diferentes públicos-alvo e uma peça fundamental na estratégia de marketing e na consolidação da imagem corporativa da Zurich. A reformulação da publicação é um marco na simplificação e humanização da comunicação da Zurich que temos vindo a fazer a todos os níveis: com os colaboradores, parceiros de negócio e clientes", afirma Artur Lucas, Diretor de Marketing e Comunicação da Zurich Portugal.

Ao nível de conteúdos, o naming e propósito de cada seção foi pensado ao detalhe e foi criada uma dinâmica própria, com diferentes picos de leitura ao longo da revista. Para além do tema de capa, a revista disponibiliza informações corporativas, conteúdos direcionados aos parceiros de negócio, entrevistas, artigos de opinião e temas culturais. Com vista a explorar o lado emocional do leitor, a "MagaZine" tem um espaço totalmente dedicado aos hobbies inspiradores dos colaboradores da Zurich – neste primeiro número são revelados testemunhos de um músico, um instrutor de karaté e uma voluntária – e outro espaço dedicado à Missão Azul e "Z Fundação Zurich", entidades que em Portugal e no mundo promovem o voluntariado empresarial.

Hernâni Gomes, diretor-geral comercial da Cofina comenta que "é um grande orgulho poder contar com a confiança de uma grande e reputada marca internacional durante tantos anos, o que demonstra a qualidade e o profissionalismo do C-Studio [departamento de conteúdos da Cofina Media] em entregar projetos relevantes que respondem às necessidades dos clientes."

A publicação aposta também no conceito de publicidade interna, sendo um veículo de promoção de movimentos internos criados pelos colaboradores designadamente: Missão Azul (Clube de Voluntariado), Clube Z (Grupo Desportivo e Cultural), Grupo de Teatro, ITA - Incapazes de Tocar Afinados (banda de música) e WIN – Woman Inovation Network (movimento para a criação de um ambiente organizacional inclusivo).

A "MagaZine" é ainda um dos exemplos do compromisso ambiental da Zurich: o papel utilizado tem origem em florestas com gestão florestal sustentável e as tintas e vernizes usadas na impressão são fabricados à base de pigmentos e vernizes compostos por óleos minerais vegetais e resinas sintéticas. A parceria da Zurich com o departamento de conteúdos C-Studio da Cofina Media foi estabelecida em 2012, ano da primeira edição da publicação.

Zurich Insurance Group (Zurich) é um segurador líder multinacional que opera em mercados globais e locais. Com cerca de 54 mil colaboradores, oferece uma ampla gama de soluções de seguro Vida e Não-Vida, em mais de 210 países e territórios. Entre os clientes Zurich estão clientes individuais, pequenas, médias e grandes empresas, incluindo multinacionais. O Grupo foi fundado em 1872 e está sediado em Zurique, Suíça.

Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) está listado no SIX Swiss Exchange e tem o nível I no programa American Depositary Receipt (ZURVY), que é transacionado fora da bolsa no OTCQX.

A Zurich Portugal faz parte do Grupo Zurich e está presente no país desde 1918.