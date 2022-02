XVII Concurso Nacional de Teatro – Ruy de Carvalho regressa aos palcos na Póvoa de Lanhoso

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail







A Póvoa de Lanhoso recebe, de 5 de fevereiro a 12 de março, o XVII Concurso Nacional de Teatro (CONTE) – Ruy de Carvalho. Esta competição é uma referência no país.

"A Póvoa de Lanhoso quer afirmar-se como a terra da Cultura e é muito importante que deixemos este legado às próximas gerações e que estas estejam preparadas para o assumir. A Póvoa de Lanhoso tem tradição nesta área; tem esta imagem de marca, que foi criada ao longo dos anos, e cabe-nos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para reforçar esta imagem de Póvoa de Lanhoso, terra da Cultura", considerou o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Frederico Castro, na apresentação do evento.





O CONTE é promovido pela Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e pela Federação Portuguesa de Teatro (FPTA).









Destacando que é essencial retomar a atividade cultural, depois dos constrangimentos da pandemia, e que os expectadores podem estar tranquilos em relação às medidas de proteção, o autarca desafiou os Povoenses e as pessoas da região a aceitarem o convite para que "Venham ao Theatro Club, participem, tragam gente, tragam gente que nunca veio ao teatro. Todos aqueles que queiram dar uma oportunidade ao teatro, não se vão arrepender", afirmou.

Esta edição fica marcada, por um lado, pela retoma da programação cultural e, pela alteração do nome do evento. Para o Presidente da Câmara Municipal, "é uma honra muito grande poder associar o nome de Ruy de Carvalho ao XVII CONTE, porque é sinónimo de qualidade, um certificado de garantia que temos a partir deste momento e é simultaneamente uma responsabilidade adicional, porque Ruy de Carvalho completa este ano 80 anos de carreira, o que é assinalável".





De modo a garantir o máximo de segurança do público, a organização vai privilegiar a reserva prévia de lugares, sendo necessário, quer para crianças quer para adultos, apresentar o certificado de vacinação, de recuperação ou, na falta destes, teste negativo à COVID-19.

Competição é motivadora para os grupos





Participam no XVII CONTE companhias vindas de sete distritos do país (Braga, Aveiro, Castelo Branco, Lisboa, Porto e Setúbal). Para Valdemar Mota a vertente de competição do CONTE é importante e motivadora para os grupos. "O CONTE, para a Federação, já faz parte do seu programa de ação. Quando não temos possibilidade de fazer o CONTE, ficamos nós tristes e também os grupos, porque aqui os grupos têm uma oportunidade de mostrar o seu trabalho, mas de uma forma diferente, porque aqui vêm concorrer. O CONTE também é importante na atividade dos grupos", referiu.





No capítulo da competição, os prémios não sofrem alterações em relação à edição anterior (em 2020), sendo de destacar o Prémio Ruy de Carvalho para a melhor produção.





Os espetáculos decorrem todas as sextas-feiras e sábados, entre os dias 5 de fevereiro e 5 de março, às 21h45. O encerramento e entrega dos prémios é no dia 12 de março, às 21h00.





O cartaz apresenta diversidade e promete qualidade.

Póvoa de Lanhoso mantém apoio ao teatro





As novidades da edição de 2022 foram apresentadas no dia 1 de fevereiro, no Theatro Club, local que, mais uma vez, dá palco aos nove espetáculos.





"O Teatro respira-se na Póvoa de Lanhoso e queremos que se continue a respirar. Desenvolvemos este trabalho de forma articulada, muito ancorado na estratégia do Theatro Club e na sua programação regular, pois este espaço oferece programação, mas também tem a preocupação de formar públicos, que depois apreciem também o teatro, que participem, que sejam ativos nas suas comunidades", referiu a Vereadora Fátima Moreira.





Em paralelo com os espetáculos, quem se dirigir ao Theatro Club, por estes dias, pode também apreciar a exposição "Ruy de Carvalho – O Patrono", na Galeria de Exposições, que faz uma retrospetiva fotográfica e não só da passagem de Ruy de Carvalho pelo Theatro Club, pelo CONTE e pela Póvoa de Lanhoso, desde 2009. A abertura é no dia 5 de fevereiro, às 21h30.