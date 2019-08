Este aldeamento dispõe de apartamento e vilas, com varanda, terraço e parqueamento privativo. As habitações estão equipadas com mobiliário tradicional, ar condicionado, televisão com canais por satélite, cofre e telefone. As cozinhas têm máquina de lavar loiça, forno e micro-ondas. Ao dispor dos clientes está também um campo de ténis, duas piscinas, uma para adultos e outra para as crianças, parque infantil e sala de jogos. Junto à piscina encontra-se ainda um snack-bar para refeições ligeiras ou mesmo pequenos-almoços. Nas áreas públicas do aldeamento é possível aceder gratuitamente à internet através do serviço wifi.