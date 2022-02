Vila Galé tem sugestões especiais para o Dia dos Namorados

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Para o próximo Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, a Vila Galé sugere uma estada romântica nos hotéis do grupo em Portugal, com preços para a noite de São Valentim desde 76€ em quarto duplo standard, com pequeno-almoço incluído e ainda late check ou até às 14h (mediante disponibilidade).

O alojamento pode ser completado com um jantar especial com menus pensados para esta data, com bebidas incluídas. Os preços por casal são de 70€ nos hotéis Vila Galé de 4 estrelas e de 80€ no Vila Galé Collection Palácio dos Arcos e no Vila Galé Sintra , ambos de 5 estrelas.

Com preços a partir de 90€ por casal, fazer uma massagem a dois num dos Satsanga Spa & Wellness pode ser outra forma de celebrar.

Prata, Ouro e E quem queira surpreender a cara-metade com uma prenda diferente pode ainda optar por oferecer vouchers Vila Galé , com preços desde 50€. Por exemplo, os vouchers Bronze Platina permitem estadias com diferentes períodos de utilização. O voucher Gourmet pode ser usado num jantar a dois com bebidas incluídas. E os vouchers Massagem Massagem a dois dão acesso aos Satsanga Spa & Wellness nos hotéis Vila Galé. E o voucher Valor pode ser descontado em serviços de alojamento ou de restauração na Vila Galé.