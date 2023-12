Venha viver a magia do Natal na Serra

Aproxima-se a época natalícia e com ela a magia do Natal na Serra! A Gralheira volta a transformar-se na Aldeia do Pai Natal nos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Um mundo mágico e encantado espera por si, com a garantia de muita diversão para toda a família!

A Casa do Pai Natal; a Casa dos Duendes; a Casa do Café; Magic Potter; Correio do Pai Natal; Banco do Pai Natal; a Casinha de Chocolate; a Casa das Bruxa; a Rádio do Pai Natal; Mário Super Natal; A Magia da Música; a Casa do Pão; a Oficina dos Brinquedos; a Terra do Faz de Conta e o Largo dos Cowboys e o Circo do Pai Natal são alguns dos pontos obrigatórios de visita. A juntar a tudo isto teatro, música, bailes à moda antiga, espetáculos infantis e concertos, ainda a parada do Pai Natal e muita animação de rua. A gastronomia e o artesanato também vão estar presentes nesta iniciativa que oferece ainda muita adrenalina com a rampa de snowtubing, o trenó virtual do Pai Natal, bicicletas e insufláveis.