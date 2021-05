“Varandas Pró Palco”: 8 Concertos Verticais unem Cultura, Turismo e Comunidade no Algarve

A partir de 21 de maio e até ao início de junho, o Hilton Vilamoura apresenta Varanda Pró Palco, uma iniciativa inédita que promove um ciclo de oito espetáculos com músicos algarvios que serão assistidos a partir da varanda do quarto do hotel.

Este projeto tem como objetivo principal a sustentabilidade social, através da proximidade à comunidade, apoiando a cultura e músicos locais ao seguir o mote "atuar local".





Segundo João Rosado, Diretor de Marketing e Vendas do Hilton Vilamoura: "durante o mês de maio e junho convidamos artistas algarvios, para atuações no Blue Lagoon, com temas originais de diferentes estilos musicais, de forma a proporcionar aos hóspedes e a residentes um espetáculo único nas varandas dos quartos do hotel, num concerto vertical, replicando o formato de camarote. Convidamos todos os que queiram usufruir de uma noite diferente a partir de uma varanda ".





Toda a emoção de um espetáculo ao vivo, em prol de uma boa causa.





Apoio à cultura, artistas e profissionais de eventos locais dando-lhes novamente um palco.





Parte da receita reverterá a favor de projetos de solidariedade social de apoio a profissionais dos eventos e programas de ajuda alimentar através da Refood.









Na elaboração da programação o Hilton Vilamoura associa-se ao Movimento Social e Cultural Sou Quarteira , que tem como objetivo ter um impacto positivo na cidade de Quarteira e no concelho de Loulé, tanto a nível social, cultural e económico e, à Associação União Audiovisual , uma associação de cariz social e cultural, de apoio aos profissionais técnicos e artistas da cultura, espetáculos e eventos.

"Varanda Pró Palco" combina a experiência inédita de assistir a um espetáculo ao vivo com o conforto, segurança e privacidade de uma casa.



Para usufruir desta experiência foram criados três programas:





Varanda Azul, €20 por pessoa, inclui espectáculo e uma bebida. A entrada (Check-in) entre as 19h e as 20h30 e a saída (Check-out) até às 23h00

Varanda Prata, €60 por pessoa, inclui espetáculo e jantar. A entrada entre as 19h e as 20h30 e a saída (Check-out) até às 23h00

Varanda Ouro, €140 quarto single, €200 quarto duplo, inclui uma noite de alojamento, jantar, pequeno almoço, acesso às piscinas do resort e ginásio. A entrada (check in) a partir das 15h e a saída (check out) até às 16h do dia seguinte.





Os quartos têm capacidade para até quatro pessoas (2 adultos e 2 crianças, sujeito a disponibilidade e suplementos). As varandas comportam duas pessoas mas existe a possibilidade de serem quarto, o jantar será servido entre as 20h e as 20h40.









Estes programas apenas estão disponíveis por reserva direta através do email: vilamoura_events@hilton.com

Artistas em Palco em Oito Concertos:





21 de maio- Carol Vieira

22 de maio- Bruno Mariano

27 de maio- Esfinge/ Make it Happen:

4 de junho- Noite de Fado com - Noite de Fado com Teresa Aleixo

5 de junho- Noite de Fado com - Noite de Fado com Isa Brito

6 de junho- Couple Coffee





Regras de segurança Covid19: medição de Temperatura no check-in; distanciamento de 2m e uso obrigatório de máscara.

Programa Hilton CleanStayTM que inclui entre outras medidas: dispensadores de álcool gel, limpeza intensificada nos quartos, práticas reforçadas nos serviços de Comidas & Bebidas e plano de contingência.

Capacidades dos quartos/varandas deverão ser sempre respeitadas por questões de segurança e o incumprimento das mesmas poderá resultar na invalidação da compra sem prejuízo para o hotel e/ou incorrer em custos extras.