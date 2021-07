Um hino ao Rio Vouga em Angeja

Albergaria, Águeda e Sever juntam-se à volta do rio em programa cultural, com estreia marcada para o Parque do Areal.







"3 Territórios, 1 Rio que nos une" é um projeto interconcelhio de programação cultural em rede, ligando os Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, que irá decorrer a partir de julho deste ano e que, ao mesmo tempo que promove a cultura e o turismo, valoriza o rio, as coletividades e todo o património destes três territórios.

O primeiro espetáculo cultural vai acontecer este fim de semana (dias 2 e 3 de julho), com o Parque do Areal (Angeja) a ser o local de estreia dos concertos, já depois de terem sido instaladas esculturas artísticas que simbolizam a tradição dos barqueiros nos três municípios.





Neste projeto, privilegia-se a utilização dos espaços envolventes ao Rio Vouga e à Pateira de Fermentelos, tendo os três municípios lançado o repto às instituições locais para a produção de espetáculos. Para além dos Municípios, também as coletividades dos três Concelhos já trabalharam em conjunto e dessa união artística resultou a criação de um Hino, intitulado "Nascer de um Rio" e que vai ser apresentado pelos grupos e bandas musicais dos três territórios.





Na próxima sexta-feira, dia 2 de julho, às 21.30 horas, atuará a Banda Velha União Sanjoanense, que abrirá as hostilidades para o que se vai realizar no dia seguinte. Assim, a 3 de julho, para as17.30 horas, está agendado o concerto da Banda Recreativa União Pinheirense. À noite, pelas 21.30 horas, acontecerá o concerto da Associação de Instrução e Recreio Angejense, seguindo-se, às 23 horas, o espetáculo "A Lenda do Rio", com artes circenses, cor, luz, pirotecnia e um espetáculo envolvendo drones.









Os locais de aquisição de ingresso são os seguintes: Junta de Freguesia Angeja, Junta de Freguesia de São João de Loure e Frossos, Biblioteca Municipal, S@M – Serviço de Atendimento ao Município – Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha. Os espetáculos serão gratuitos e realizados de acordo com as normas de segurança em vigor, com lotação limitada (mais informação em facebook.com/1Rioquenosune/ ).

Neste espetáculo vai ser apresentado, pela primeira vez, o hino "Nascer de um Rio": Esta obra musical resulta de uma encomenda por parte dos três Municípios para integrar o programa "UmRio que nos Une". A obra, dividida em três partes, foi elaborada pelo Maestro Luís Cardoso (Águeda), pela ARMAB (Albergaria-a-Velha) e pelo Maestro Carlos Marques (Sever doVouga) e interpretada por diversas bandas e filarmónicas dos três concelhos.





Para Delfim Bismarck, vereador da autarquia de Albergaria-a-Velha, "a escolha do parque do Areal, foi uma decisão natural, dada a sua simbologia e ligação intrínseca ao Rio Vouga. É uma zona que ainda hoje mostra parte da história, nomeadamente com as bateiras, que, mais por altura da pesca da lampreia, ainda são visíveis no leito do Vouga. Essa foi uma das ligações que pretendemos homenagear, com a inauguração da escultura dedicada ao pescador do rio, que pode ser apreciada no parque do Areal".





Recorde-se que esta ligação cultural em rede entre os três municípios tem a duração de 12 meses e implica um investimento de 297.900 euros, totalmente suportado por fundos comunitários, através do Fundos FEDER, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro.