A Casa do Fundo, unidade hoteleira de Turismo de Habitação, localizada em Seia, foi distinguida com o galardão Green Key – Turismo Sustentável, tornando-se assim a única unidade hoteleira da Serra da Estrela com esta distinção.





Este galardão internacional premeia os estabelecimentos turísticos que implementem boas práticas ambientais e sociais que valorizam a gestão ambiental nos seus estabelecimentos bem como a promoção da educação ambiental para a sustentabilidade.

Com mais de 15 anos de actividade no sector turístico, a Casa do Fundo situada no Pereiro, uma pequena aldeia de montanha no sopé do Parque Natural da Serra da Estrela, há muito que promove a sustentabilidade dos seus recursos bem como a autenticidade das gentes do território onde se insere.





Com seis quartos, todos eles com casa de banho privativa e pensados para as famílias que visitam a Serra da Estrela, o acolhimento genuíno beirão e um pequeno almoço recheado de sabores autênticos e verdadeiros servidos pela Senhora Dona Silvia, são razões mais que suficientes para se deixar levar numa experiência inesquecível.





São imensos os recantos interiores ou exteriores que convidam ao repouso, à leitura, à fruição prolongada ou à fugaz contemplação.





As quatro estações do ano vibram com as suas cores, contribuindo para deslumbrar e carregar emoções de quem partilha a Casa do Fundo.





Membro efectivo do NATURAL.PT desde 2018, a Casa do Fundo pretende com estas distinções continuar a promover a salvaguarda do ambiente e dos recursos naturais garantindo o crescimento económico da actividade.





Casa do Fundo... no fundo a sua casa!