16:05

O El Corte Inglés apresenta uma ampla oferta de marcas de moda masculina tanto nacionais como internacionais.

Antonio Banderas protagoniza a nova campanha de moda de homem do El Corte Inglés, fotografada pelo português Frederico Martins. Uma das figuras do cinema mais reconhecidas em todo o mundo, António Banderas é o protagonista da nova campanha de moda masculina de Primavera/Verão do El Corte Inglés que passará na televisão, cinema, meios digitais e redes sociais.





Actor, realizador, produtor, designer e cantor, António Banderas é o rosto da versatilidade e, por isso mesmo, personifica todas as facetas que compõem a personalidade de cada homem, que se reflectem e ganham forma quando escolhem as suas roupas.





Sob o mote "Todos os homens, todas as marcas, num único lugar", a campanha é dirigida a todos, independentemente do seu estilo, da sua idade ou da ocasião para que escolhem a sua roupa, sabendo que, no El Corte Inglés, encontrarão a maior oferta de moda homem e a selecção adequada a todos os gostos.





Os Grandes Armazéns apresentam o maior sortido de marcas nacionais e internacionais, num só espaço, e afirmam-se enquanto especialistas na área da moda com atendimento especializado e personalizado incluindo o serviço de alfaiataria por medida.









Na campanha, as marcas próprias do El Corte Inglés Emidio tucci e Black Emidio Tucci convivem com marcas externas como Roberto Verino, Tommy Hilfiger Tailored, Gant, Polo Ralph Lauren, Lacoste, Hackett, Emporio Armani e Calvin Klein. As marcas estão à venda nos Grandes Armazéns de Lisboa e Gaia Porto e/ou na loja online www.elcorteingles.pt

A campanha foi criada pela Agência Zapping, a produtora Mamma Team, sob a realização de Álvaro Colom e fotografia dos português Frederico Martins. A campanha tem como banda sonora a música ‘I’m a Wanted Man’ de Royal Deluxe.