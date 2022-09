A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

The Gift e Agir na nova programação do Cineteatro Alba







De setembro a dezembro, há uma ampla oferta de música, teatro, dança, exposições e animação infanto-juvenil destinada a todos os públicos.

A nova programação inicia-se este fim de semana, dias 10 e 11 de setembro, com o Festival "Dos Modos Nascem Coisas", que traz música, teatro, circo e performance a espetáculos, oficinas criativas e exposições. A atuação da Orquestra (in)Quieta, constituída por munícipes de todas as idades, será um dos momentos altos.





No dia 24 de setembro, a fadista Sara Correia canta "Do Coração", o álbum nomeado para os prémios Grammy Latino e vencedor do Prémio Play Melhor Álbum de Fado.









No dia 6 de outubro, Joana Alegre apresenta-se em acústico com Vicente Palma. O seu recente disco "Centro" e os temas inéditos baseados na poesia do pai, Manuel Alegre, prometem um concerto intimista.

Segue-se a dança de Mafalda Deville, no dia 20 de outubro, com a atuação "Mama", inspirada na maternidade, invocando memórias, medos e inseguranças.





A banda The Gift atua no dia 22 de outubro, trazendo o seu álbum "Coral" que junta um coro clássico à voz de Sónia Tavares.





Em novembro, no dia 5, a Orquestra Filarmonia das Beiras apresenta-se com um conjunto de músicos especiais oriundos da Art'J – Escola Profissional de Artes Performativas da Jobra.





No dia 12 de novembro, Agir, um dos mais reputados artistas da sua geração, traz o seu novo trabalho que convida à reflexão, à escuta atenta dos detalhes próprios da acústica de instrumentos como o contrabaixo, a guitarra, a bateria, por vezes o piano e até um acordeão.





Para os mais novos, no dia 18 de novembro, Os Contos de Brincar, com as Trovadoras Itinerantes, exploram as histórias e cantigas de tradição oral de grandes escritores da literatura infantil, e no dia 20 de novembro, os Concertos para Bebés oferecem um cardápio muito amplo de compositores, da música clássica ao jazz, do tradicional português ao world, da eletrónica aos improvisos e bailes com pais e bebés.





No dia 26 de novembro, o teatro sobe ao palco com Lar Doce Lar, o espetáculo que junta Joaquim Monchique e Maria Rueff, que se desdobram em múltiplas personagens e levam-nos numa viagem atribulada e hilariante pelos quatro cantos deste doce lar.





Em dezembro, o destaque vai para o Concerto de Natal com a Orquestra Filarmonia das Beiras, no dia 4 de dezembro, que convoca o público para um reencontro com as obras intemporais da música clássica, e para o Lugar das Cores que, ao longo do mês, traz a magia do Natal através de espetáculos nas variadas artes performativas.