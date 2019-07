"A cozinha é mais do que um simples lugar para confecionar comida. É o espaço onde quase tudo o que importa para nós realmente acontece. É lá que rimos, partilhamos e sonhamos. É o lugar onde as coisas pequenas se tornam essenciais. Por isso, para nós a hora da preparação da comida e o momento da refeição fazem parte dos elementos culturais e emocionais mais importantes do nosso dia a dia", explica Teresa Lagoa. A diretora de Marketing da Teka Portugal sublinha ainda que "com esta campanha, a Teka anuncia o seu novo posicionamento como uma marca mundial. Afirma-se mais perto dos seus consumidores através das emoções que são vividas na cozinha, o coração das nossas casas".



Sob o lema "Uma receita para a vida", a Teka quer transmitir que a cozinha pode gerar experiências incríveis cheias de emoções e que são elas que mantêm firmes as nossas memórias ao longo da vida. Para este fim, foi apresentado um anúncio que estreará dia 17. Este filme foi realizado em formato cinematográfico e é o meio de transporte para uma história que reflete as emoções que podem estar inerentes à culinária.

O filme é protagonizado por um pai e por um filho que precisamente através da cozinha vivem um momento único. Este anúncio foi lançado em Espanha o ano passado e é agora dado a conhecer em todos os países que comercializam Teka. A realizadora Marina Seresesky já foi nomeada para um prémio Goya e o compositor da banda sonora, com o tema "Bird of Sorrow", é Glen Hansard, vencedor de um Óscar.



Este vídeo tem ainda inerente uma carga de responsabilidade social. O protagonista pai padece da doença de Alzheimer. Por este motivo, a Teka Portugal procurou na Associação Alzheimer Portugal um parceiro para este lançamento. Tatiana Nunes, diretora de comunicação da Associação, esteve presente no evento de lançamento e sublinha que: "é extremamente positivo que haja marcas tão conhecidas e tão próximas do consumidor a abordar este assunto de uma forma positiva, exemplificando a importância da história de vida, do carinho e afeto no relacionamento com uma pessoa com demência, porque a pessoa é muito mais do que a demência e é possível viver melhor com demência."



Também Chakall, chef embaixador da marca Teka, revelou durante o evento que a sua mãe tem diagnóstico de doença de Alzheimer, daí a sua grande proximidade com esta campanha e com a Associação Alzheimer Portugal. Durante a apresentação fez uma demonstração de cozinha em que confecionou o primeiro prato que aprendeu com a sua mãe: empanadas argentinas.



Sobre a Teka Portugal

O Grupo Teka é uma multinacional alemã, e um dos principais fabricantes de lava-louças em aço inoxidável, eletrodomésticos de encastre e soluções de banho. O nosso Grupo compreende distintas marcas líderes como Teka, Küppersbusch, Intra, Mofém ou Thor. Com mais de 140 anos de história, o grupo Teka tornou-se um exemplo internacional no fabrico de equipamentos para cozinha e banho.



Atualmente, o grupo dispõe de 15 fábricas e 4.000 trabalhadores em todo o Mundo, com presença em mais de 120 países, em 5 continentes, produzindo mais de 15 milhões de equipamentos por ano.



A Teka Portugal, fundada em 1978, é uma das mais importantes unidades comerciais e fabris do grupo TEKA. Tendo iniciado a sua atividade apenas com a produção e comercialização de lava-louças em aço inoxidável, tem vindo a fazer uma forte aposta na diversificação das suas áreas de intervenção.



Dedicada à comercialização de equipamentos para cozinha, espaços de banho e telecomunicações, a Teka Portugal produz atualmente micro-ondas, fornos de vapor, fornos combi, exaustores, chaminés decorativas, gavetas de aquecimento e máquinas de café e comercializa outros produtos importados quer das diversas fábricas do Grupo, quer de outros fabricantes cuidadosamente selecionados.

A Teka apresenta uma campanha em que assume um novo posicionamento. Com imagem renovada, pretende afirmar-se como "Uma Receita para a Vida", ou seja, uma marca de equipamentos que proporcionam momentos únicos e inesquecíveis.17 de julho 2019 – A apresentação decorreu ontem, dia 16, no showroom da Teka Portugal, no Parque das Nações em Lisboa. A campanha será hoje iniciada em diversas plataformas digitais.O novo posicionamento pretende demonstrar como a Teka está mais próxima dos seus clientes, respondendo às suas necessidades mas também inspirando momentos inesquecíveis na cozinha através da nova gama de produtos inovadores e com um design diferenciador.