Social Set, o baile moderno

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As mais lidas







A verdade é que existe. Existe um baile moderno onde todos são bem-vindos, onde o ambiente é de partilha e animação, onde existem pessoas de todas as idades e onde existem pés de chumbo tão desastrados como tu. Uma festa onde a grande diferença é que não dançamos agarrados ao copo, mas sim a outra pessoa.

O Social Set é um evento de danças sociais (dançadas a par), onde tu danças de forma descontraída e lúdica ao som de ritmos africanos ou latinos. Sim, até podes escolher qual preferes porque neste evento existem várias pistas com diversos DJ's. Todas as pistas têm um carácter de festa, com som de qualidade, luzes a criar ambiente, ar condicionado para prevenir o calor e um chão perfeito para dar os primeiros passos.





Mas existe melhor! Todos os eventos começam com duas aulas de 1 hora, dadas por excelentes professores que te irão mostrar como é fácil aprender a dançar. Os ritmos presentes nestas festas são a Salsa, Bachata, Kizomba, Semba, Cha Cha Cha, etc.









Os eventos acontecem na UDance School, em Santos, Lisboa. Numa localização privilegiada da cidade, com facilidade de estacionamento gratuito e a estação de comboios de Santos mesmo em frente à porta de entrada. Têm um carácter quinzenal ao Domingo, a partir das 17h00 e duram até às 22h00. Ou seja, uma ótima forma de terminar ou começar a semana, só depende da tua interpretação!

Instagram: @udancesocialset

Website: https://www.udance.pt/social-set

Email: geral@udance.pt

Telemóvel: +351 912 160 967