Shoevenir: os sneakers inspirados em lugares e nas memórias por trás deles.

A Shoevenir é uma start-up de calçado com sede no Porto. Durante um ano e meio, misturaram viagens, arte e sustentabilidade para desenvolver sneakers revolucionários.

Dizem ser um pequeno tesouro que fará relembrar os locais que visitou, as pessoas que conheceu, os percursos que percorreu e os monumentos que o encantaram. Essas memórias ficarão imortalizadas num sneaker que transmite boa energia a cada passo dado.





"Queremos continuar a ter memórias incríveis no nosso planeta e é por isso que colocamos a sustentabilidade no centro de tudo. Isso significa melhores materiais, processos, sneakers mais duradouros e versáteis." As Shoevenirs incluem materiais como: cortiça reciclada, pele sintética e uma sola 100% reciclável. Adicionalmente, plantam 1 árvore por cada par vendido de forma a compensar a pegada carbónica da sua produção.









Cada modelo resulta de uma colaboração com um artista que cria um postal, ao seu estilo, de um lugar. Essa ilustração é posteriormente aplicada no interior do sneaker e nos produtos em volta dela. É a ponte para revisitar memórias incríveis. "Procuramos trabalhar com alguns dos melhores artistas nacionais no campo do street art, artes plásticas e design. O talento que temos por cá está ao nível dos melhores do mundo e o resultado foi o que esperávamos."

A primeira coleção consiste em 6 sneakers: Porto, Lisboa, Madeira, Açores, Algarve e Cloud. Todos eles, através das suas cores e detalhes, estabelecem uma conexão com os lugares que retratam. O modelo Cloud, completamente branco, foi criado para todos aqueles que querem criar a sua própria memória ou simplesmente adotar um look mais "clean". O objetivo é escalar o conceito para qualquer lugar ou evento no mundo. "Queremos continuar a criar calçado que seja mais que um logótipo. As Shoevenirs levam o seu utilizador a viajar. Hoje poderá ser até lugares portugueses, mas no futuro até Barcelona, Londres ou até ao Rock in Rio, quem sabe?"





As Shoevenirs ainda não existem em stock, mas podem ser pré-encomendadas na plataforma Indiegogo a partir do dia 15 de setembro. Cada Shoevenir será vendida a 119€ mas o preço de lançamento para ose todas as caixas incluem um brinde.

A Shoevenir surgiu no final de 2019, altura em que Gonçalo Marques e Miguel Lopes, decidem tentar responder à pergunta – qual é a lembrança ideal de uma viagem? As suas formações em Gestão e Design respetivamente levaram a um turbilhão de ideias que acabaram por convergir na palavra Shoevenir. "Sentimos que a palavra tinha um enorme potencial de exploração e após uma pesquisa extensa percebemos que não havia praticamente nada. Avançamos logo com o registo da marca em Portugal e, após concessão, registamos na UE." Os amigos de infância, sem qualquer ligação ao mundo do calçado, decidiram pegar no carro e tocar às campainhas das fábricas em Felgueiras e S. João da Madeira à procura de fornecedores. Ouviram muitos "nãos" de quem já lá anda há muito tempo e ficaram assustados com os valores de investimento. No entanto, não desistiram até ouvir o "sim" que precisavam e encontraram na fábrica JOVAN o parceiro ideal.





No início de 2020 entraram no programa StartUP Voucher que, durante mais de um ano, disponibilizou instrumentos de apoio ao desenvolvimento da ideia. "Foi sem dúvida uma ajuda imprescindível para a concretização da Shoevenir. Recebemos uma bolsa que permitiu investir no nosso desenvolvimento e tivemos acesso a uma mentora que ajudou a definir caminho." Adicionalmente, participaram no programa Tourism Explorers, co-organizado pelo Turismo de Portugal, e na Escola de Startup-Ups, organizado pela UPTEC.





A pandemia colocou várias barreiras ao desenvolvimento deste projeto, mas a resiliência que assumiram desde o primeiro dia permitiu superar qualquer obstáculo. "Viemos para ficar e para reerguer o turismo Português, passo a passo, e de preferência com Shoevenirs nos pés."