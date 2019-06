Junta uma semana de emoções desportivas à excelente localização de Sesimbra, com as sua praias, a gastronomia, o lazer ou o património, são "ingredientes" mais do que apetecíveis para umas férias desportivas de sonho.

O sorteio teve lugar no Espaço Zambujal, na noite de 17 de junho, e contou com a presença dos representantes das entidades ligadas à organização do torneio, técnicos, dirigentes dos clubes e alguns jovens atletas.





No início da cerimónia Maria Manuel Gomes, presidente da Junta de Freguesia, deu as boas-vindas a todos os participantes e reforçou a importância do evento desportivo para o concelho:





Este ano temos 71 equipas portuguesas e uma espanhola, o que comprova, uma vez mais, o sucesso desta competição infantil que já ultrapassa fronteiras, acrescentando que é se dúvida um evento com um forte caráter social, turístico e económico para todo o município de Sesimbra, pois os jogos realizam-se pelas três freguesias do nosso concelho.





A presidente da Junta agradeceu ainda aos clubes parceiros deste evento, aos patrocinadores, às equipas e aos funcionários da junta de freguesia, que têm tornado possível realizar um torneio com esta dimensão.





Francisco Jesus, presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, lembrou como nasceu a ideia de um torneio infantil de futebol no concelho - o porquê e características, que tornam o Sesimbra Summer Cup "diferente" em relação a outros.





Este torneio tem características que o torna único e uma delas é que não é organizado por uma empresa privada, nem por uma instituição e não tem fins lucrativos. É sim uma organização que resulta de uma parceria entre clubes, do mesmo concelho, e da junta de freguesia, com apoio da autarquia, onde não há lucro nem perdas. É um torneio sustentável, que acima de tudo permite às equipas brincar, experienciar novas vivências, conhecer e fazer novos amigos e usufruir de um território que oferece sol, praia, campo e muito mais. No nosso país não encontramos nada igual nem semelhante.





Francisco Cardoso, da Associação de Futebol de Setúbal, reconheceu o peso e a importância cada vez mais evidente deste torneio na região: Estamos envolvidos neste projeto deste do primeiro ano porque acreditamos no seu potencial e porque de ano para ano tem crescido, tem inovado e tem cativado os jovens, e por isso espero que no próximo estejamos cá de novo para comemorar em grande uma década de Sesimbra Summer Cup.





Já Odete Graça, presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra, terminou desejando a todos um excelente torneio, onde prevaleça o fair play: Espero que todos saibam dizer não à violência no desporto e que se transmita aos mais novos a boa prática e as boas convivências do desporto e do futebol.

O torneio teve início no dia 26 junho, quarta-feira, nos vários complexos desportivos do concelho e, no mesmo dia, às 20.30 horas, realizou-se a cerimónia de abertura no Campo de Jogos na Praia do Ouro; termina no dia 30, domingo, às 15 horas, no Estádio da Vila Amália, com a final do escalão sub-15, seguida da entrega de prémios.





Organizado pela Junta de Freguesia do Castelo, Grupo Desportivo de Sesimbra, Grupo Desportivo de Alfarim, Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense e Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde, o Sesimbra Summer Cup conta também com o apoio da Associação de Futebol de Setúbal, Câmara Municipal de Sesimbra e diversas entidades.





Saiba tudo em - http://www.sesimbracup.com/

