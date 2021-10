Semana da tecnologia em Aveiro

A tecnologia, a cultura e a arte estão de regresso a Aveiro, com a realização do Aveiro Tech Week, uma iniciativa que animará a cidade, entre 11 e 17 de outubro. A semana acolhe ainda os eventos Criatech, Techdays Aveiro e Prisma/Art Light Tech, que desafiam a viver a tecnologia, arte e cultura através de exposições, instalações artísticas, de luz e de som, performances, conferências, laboratórios e outras experiências.

O evento arranca no dia 11, às 14h30, com uma sessão de abertura que contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, do Reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, do CEO da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, e do eurodeputado José Manuel Fernandes, entre outros convidados, patrocinadores e artistas.









Sob o mote "Building Our Future", o evento Techdays Aveiro propõe um programa de tech sessions, que pretende juntar, no mesmo palco, oradores nacionais e internacionais para debaterem a importância da tecnologia na gestão das cidades e aumento da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. A participação nas sessões é aberta ao público, mas sujeita a reserva, estando o espaço limitado a 310 lugares. Também é possível assistir via livestream, através dos canais oficiais do evento (mais informação em: https://www.techdays.pt/pt/techdays





Durante os sete dias do Aveiro Tech Week serão ainda dinamizados diversos workshops de curta ou longa duração, com transmissão em direto, dedicados a diferentes temáticas, entre as quais Criatividade e Inovação, Laboratórios Urbanos, Emprego e Formação e ainda Cidadania Ativa.

A educação, enquanto pilar fundamental na estratégia política da Câmara Municipal de Aveiro para a construção de um Município baseado no conhecimento, está também enquadrado neste evento com um conjunto de atividades que permitirá, por um lado, a crianças e jovens o contacto com equipamentos e dinâmicas educativas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática),e, por outro, partilhar com a comunidade Aveirense a iniciativa Tech Lab, que, no ano letivo 2021/2022, já estará instalada e implementada em todos os estabelecimentos de Ensino do Município.





Criatech promove criação artística em espaço público

O Criatech regressa também à Aveiro Tech Week propondo, entre os dias 11 e 16, uma programa expositivo distribuído pela cidade, com propostas arrojadas e disruptivas, que promovem a criação artística e une artes digitais e tecnologia em espaço público e patrimonial. Esta iniciativa, de caráter anual e integrada no Aveiro Tech Week, contribui para consolidar Aveiro como território de excelência na área, pela ligação à indústria, ao conhecimento científico, à tradição criativa, à resiliência e ao espírito de iniciativa.





Prisma/ Art Light Tech convida a descobrir o território sob uma nova luz

Por fim, o festival Prisma/ Art Light Tech, que decorre entre os dias 15 e 16, assume a luz como sua matéria-prima, combinando instalações de arte contemporânea e atividades lúdicas em espaço público. O Prisma mostra a cidade de Aveiro sob uma nova luz e convida à (re)descoberta do território num ambiente estimulante e participativo. Chama as indústrias criativas locais, com base na cooperação entre criativos, estudantes e empresas, assumindo-se como uma plataforma de inovação artística e tecnológica e procura dar um contributo para a boa gestão ambiental, alertando para a necessidade da eficiência energética e convidando ao uso dos modos suaves de mobilidade.