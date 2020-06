Quando reabriu, a 1 de junho, o restaurante, tendo em conta a nova tendência para a refeição em casa ou no escritório, e auscultando as necessidades de muitos clientes e amigos, o Salpoente lançou o serviço Executive Express, dirigido aos que, na empresa ou em casa, pretendem pratos de qualidade, despretensiosos e com o rigor que sempre colocámos no que fazemos. Os primeiros 15 dias demonstram a certeza da aposta, com excelentes respostas por parte de clientes empresariais e para refeições descontraídas em casa (mais informação em: https://salpoente.pt/en/executive-express/)

O Salpoente pretende realçar desta forma a sua liderança na área da hospitalidade em Aveiro, como um espaço em que a qualidade dos produtos, a mestria da equipa de Duarte Eira e o serviço garantem, dia a dia, a confiança que os clientes necessitam neste momento da vida. Desde o seu regresso, a equipa do chef Duarte Eira está disponível, no horário 12h30-15h00 e 19h30-22h30.

Outras das novidades do restaurante Salpoente, em Aveiro, é a chegada de Ricardo Ramos, com o seu novo diretor de F&B, numa perspetiva de crescimento e especialização dos seus recursos humanos de forma a aumentar a ambição da equipa.

Português, Ricardo Ramos é profissional nas áreas de Hotelaria e Eventos e conta com vivência internacional na América Latina, EUA e Europa, nos seus 22 anos de experiência.

Atuou por 11 anos no segmento de Hotelaria em áreas de relacionamento com clientes, eventos e gerência, em redes como Accor, Sonae, Selina e Royal Palm (um dos maiores e mais completos Resorts do Brasil). Especificamente no setor de Eventos, teve a oportunidade de coordenar em média 25 projetos corporativos por ano, todos internacionais.

Para Ricardo Ramos "é um desafio magnífico colaborar com o Salpoente", ciente que "o restaurante conta com uma equipa de qualidade num local emblemático e um dos últimos palheiros recuperados em Aveiro", estando "completamente motivado para auxiliar todos a dar um salto de qualidade e excelência"