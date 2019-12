Relacionado Saber beber Vinho Este é o manual prático que faltava no mercado. Um livro que, de forma simples e clara, explica tudo o que é importante saber sobre vinho para o saber beber e apreciar. Inclui capítulos tão importantes como "Prova de Vinhos", "Escolher, Comprar e Armazenar Vinhos" ou "Como Combinar Vinhos e Comida", entre muitos outros. Inclui ainda uma vasta lista de vinhos organizada por características e por região, um completo glossário de termos habitualmente utilizados pelos profissionais do ramo e fichas de prova práticas e prontas a serem preenchidas. Imprescindível para quem quer entrar no fantástico mundo do vinho.

Rodolfo Tristão é um dos mais premiados escanções portugueses. Foi nos últimos anos escanção do famoso restaurante Belcanto (duas estrelas Michelin) do chefe José Avillez, e ainda diretor de vinhos de todos os restaurantes do grupo, e de outro restaurante estrelado pela Michelin, o Alma de Henrique Sá Pessoa; foi presidente da Associação dos Escanções de Portugal e representou Portugal nos concursos mundiais de escanções; é provador profissional e professor de Enogastronomia na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e formador no Turismo de Portugal.