Na base da confeção deste pão há um contexto muito particular, que o torna tão único e tão precioso. A farinha de trigo não refinada, proveniente das moagens tradicionais de Vale de Ílhavo, a lenha de pinho, a temperatura do forno a lenha e, claro, as carismáticas Padeiras deste lugar que continuam a cozer o pão conforme lhes ensinaram as mães e as avós.





Durante quatro dias, a Câmara Municipal de Ílhavo e a Associação Cultural e Recreativa "Os Baldas" arregaçam as mangas e reforçam o empenho em fazer perdurar a tradição. Os primeiros dois dias são dedicados ao público escolar e sénior; sábado e domingo, o pão "é para todos".





De regresso está também a "Porta Aberta", iniciativa em que algumas padarias abrem portas aos visitantes, durante a noite e madrugada de sexta-feira para sábado (29 para 30 de março) para mostrar como se fazem as padas e os folares de Vale de Ílhavo. O programa de fim-de-semana (30 e 31 de março), na sede da Associação "Os Baldas", é dirigido a toda a família e inclui música, baile, marionetas, animação de rua e workshops. Durante todo o evento haverá venda de pão, degustações, serviço de bar e uma mostra de artefactos do ciclo do Pão de Vale de Ílhavo.









Mais informação em: Também incluído na programação está mais uma edição de "Sentidos de Mar", sob o tema "Padas de Vale de Ílhavo com sabor a mar". O passeio, que se realiza de bicicleta, começa no Museu Marítimo de Ílhavo, rumo à Algaplus e às Moagens Valente. A visita inclui degustação de pão com farinha de salicórnia Horta da Ria. As inscrições (11 euros), limitadas a 20 pessoas, podem realizar-se através do email visitas.mmi@cm-ilhavo.pt ou por telefone 234 329 990. As bicicletas são disponibilizadas pela organização.Mais informação em: https://www.cm-ilhavo.pt/pages/938

A receita das afamadas Padas de Vale de Ílhavo não se aprende em duas ou três linhas, mas as "especialistas" dão uma ajuda: até ao próximo domingo, a Rota das Padeiras regressa a Vale de Ílhavo.