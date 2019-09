O Rossio Fashion Day regressa à Praça D. Pedro IV (Rossio), no dia 20 de Setembro. Este evento, que reúne entidades institucionais, rostos conhecidos e uma grande afluência de público, apresenta em palco a vasta oferta do comércio tradicional tão característico na Baixa Pombalina.

O Rossio Fashion Day, iniciativa que já se encontra na sua 6.ª edição, é organizada pela Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP) com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e do Turismo de Lisboa.





O desfile, com início marcado para as 19 horas do dia 20 de Setembro, contará com a apresentação da actriz e apresentadora Fernanda Serrano, uma performance muito especial de Wanda Stuart e a participação de 13 lojas da Baixa Pombalina que irão disponibilizar as roupas com que os 20 manequins (15 adultos e 5 crianças) irão desfilar.





Peças de joalharia de autor, calçado e lingerie, bem como as últimas tendências Outono/Inverno 19 de vestuário para adultos e crianças, chapéus e acessórios em cortiça de fabrico e design português.





Benetton, Chapéus D’Aquino, Dama de Copas, Dandara, E. E. Sousa & Silva, Fred Perry, Langiarte, Malhas Achega, Multiopticas, MontraVip, Ourivesaria Sarmento, Seaside e Vitrine são os parceiros da iniciativa que junta em palco a modernidade de marcas multinacionais e a experiência e tradição de Lojas com História.





Enaltecer o que de melhor a Baixa Pombalina tem para oferecer, valorizar as lojas históricas, promover o comércio tradicional e atrair todas as atenções para esta zona que nos diz tanto são o grande objetivo do evento.