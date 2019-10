A renovação da imagem de marca do Rei dos Leitões, coincidiu com a inauguração da ‘Lojinha do Rei’, um espaço onde se podem adquirir produtos exclusivamente nacionais e de elevada qualidade – desde compotas, chocolates, loiças, objectos de artesanato, têxteis, vinhos e outros produtos – e que é paredes meias com a ‘Garrafeira do Rei’.

O logótipo é uma reinterpretação do anterior, agora carregado de contemporaneidade, dinâmica e com os "olhos postos no futuro" e em projectos que estão para nascer. A composição mantém-se, com o símbolo de uma coroa (que, ao ser modular, pode ser apresentada com diferentes padrões), o lettering Rei dos Leitões e a assinatura a remeter para o ano de fundação: Est. 1947. Predominam duas cores: o preto e o amarelo, tão intrinsecamente ligado a universo Rei dos Leitões, pela presença nas paredes exteriores dos edifícios e em vários materiais e até veículos – com destaque para a "Amarelinha", uma antiga e recuperada Renault 4L. O desempenho criativo da nova identidade esteve a cargo do designer portuense Fernando Pendão, do atelier Pendão & Prior.





A implementação da nova identidade no restaurante sobejamente conhecido pelo ’Leitão Assado à Moda da Bairrada’, prato típico da região confeccionado com primor paralelamente a uma cozinha criativa e diversificada, está a ser feita de forma gradual. Numa primeira fase, o novo logótipo foi implementado no estacionário, em sacos e na presença gráfica em eventos e patrocínios. As fardas são o próximo passo, enquanto as louças e a sinalização do restaurante terão de aguardar, a médio prazo, pela substituição. Em contrapartida, o logótipo (antigo) calcetado no chão da entrada do restaurante jamais será substituído. "É uma obra de arte totalmente produzida à mão. As pedrinhas foram todas cortadas em guilhotina uma a uma. O Rei projecta-se no futuro com os pés assentes no passado", justifica Licínia Ferreira, proprietária do restaurante.





Sobre o restaurante Rei dos Leitões:

Inaugurado a 15 de Maio de 1947 (Dia de Ascensão), na emblemática recta da Mealhada, na Bairrada, o Rei dos Leitões começou por ser uma pequena tasca, no verdadeiro sentido da palavra, até ao dia em que os tios da actual proprietária, Licínia Ferreira, decidiram assar um leitão. O resultado está à vista mais de 70 anos depois, com um espaço que continua a crescer sem esquecer o legado herdado. Após várias remodelações e diversos ajustes na decoração interior e exterior, o Rei dos Leitões tornou-se um dos mais apetecíveis e procurados restaurantes da região e um embaixador daquela que é uma das ‘7 Maravilhas da Gastronomia Portuguesa’, o leitão. Aos fornos ainda aquecidos a madeira (videiras de Baga) e casca de eucalipto junta-se um serviço de excelência, quer ao nível do atendimento, quer dos produtos confeccionados que vão muito para além da iguaria principal. O ano de 2011 marcou o ponto de viragem desta emblemática casa, com a aposta numa relação ímpar entre a tradição e inovação. A visão e missão do Rei dos Leitões é reconhecida ano após ano, tendo sido certificada pelo IAPMEI, em parceria com o Banco Santander, como PME Excelência. Facto a juntar às inúmeras distinções alcançadas nos últimos anos, com destaque para o galardão de ‘Melhor Restaurante de Cozinha Tradicional’, pela Revista de Vinhos, em 2014; o prémio de ‘Restaurante com Melhor Carta de Vinhos’, no concurso com esse fim realizado no âmbito do ‘Encontro com o Vinho e Sabores - Bairrada 2015’; a atribuição de ‘Restaurante com Melhor Serviço de Vinhos’ pela revista WINE - A Essência do Vinho nos seus ‘Melhores do Ano 2016’; o ‘Prémio David Lopes Ramos’, atribuído por ocasião dos ‘Prémios Grandes Escolhas’ de 2019; e o ‘Garfo de Ouro’ do Guia Boa Cama Boa Mesa do Expresso conquistado pelo terceiro ano consecutivo: 2017, 2018 e 2019. Com três salas – a principal, a ‘Sala dos Amigos do Rei’ e a ‘Sala do Rei’ –, o Rei dos Leitões fecha à quarta-feira e nas pausas destinadas a férias e obras de manutenção e melhoria.