Após a abertura do Terra Nostra Garden Hotel, no passado dia 18 de junho, a Bensaude Hotels Collection avança com a reabertura de mais dois hotéis a partir do dia 1 de julho: Terceira Mar Hotel, com destaque para as obras de remodelação e atualização do seu espaço interior e Hotel do Canal, que continua a ser o porto de abrigo no Faial e o ponto de partida para as ilhas do triângulo e para as experiências ligadas ao mar tão presentes nestas ilhas.

A nova decoração do Terceira Mar Hotel ficou a cargo da equipa de Design Empatias e foi inspirada no destino: na paisagem, gastronomia e costumes, na tranquilidade e conexão com a alma dos Açores. Neste projeto, os designers fizeram uma viagem às raízes da ilha, recorrendo aos verdes e azuis da paisagem, às texturas rochosas das grutas, às festas coloridas e aos famosos "Impérios". Foram alvo de renovação todos os quartos, bem como as áreas comuns, nomeadamente receção, zona de restaurante e bar e sala da lareira.

Os dois hotéis que agora reabrem são detentores dos selos "Clean & Safe" do Turismo de Portugal e do Turismo do Açores, cumprindo rigorosamente todas as normas e diretivas emitidas pelas entidades competentes.

Com um protocolo rigoroso e exigente de normas a cumprir em termos de saúde pública, a prioridade da Bensaude Hotels Collection é a segurança e bem-estar dos seus hóspedes, para que desfrutem de férias em segurança e com tranquilidade.