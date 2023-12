Programa para Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Cidade celebra a Cultura ao longo do próximo ano com conferências, exposições, cinema, literatura e gastronomia.

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) apresentou, esta quinta-feira, a programação de Aveiro, Capital Portuguesa da Cultura 2024. O Presidente da Câmara, José Ribau Esteves, e o coordenador de Aveiro 2024, José Pina, deram a conhecer os momentos-chave do próximo ano, bem como o programa do primeiro trimestre. Tendo como mote "O ano como palco. Um cenário infinito", Aveiro 2024 tem por objetivo confirmar Aveiro como um lugar de cultura, de criação e de apresentação artística, propondo um calendário intenso de atividades nas mais diversas áreas.

"Aveiro, Capital Portuguesa da Cultura 2024 é uma aposta da CMA, na divulgação da cultura portuguesa nas suas diversas dimensões. Este evento irá promover a nossa identidade enquanto Povo ligado ao Mar e à Ria de Aveiro, a importância da democracia como pilar fundamental, a sustentabilidade como marca da nossa história – que está intimamente ligada ao mar – e, por fim, a tecnologia como expoente máximo da nossa capacidade de inovação", afirma José Ribau Esteves, para quem é uma "honra" Aveiro ser a primeira Capital Portuguesa da Cultura: "Seremos o ponto de encontro da cultura em Portugal no próximo ano e aguardamos a visita de todos para comemorarem connosco a cultura e a identidade portuguesa, presente em todo o Mundo."





"No primeiro trimestre vamos abordar o reconhecimento da individualidade e da diversidade, no âmbito da Cultura e Identidade. No seguinte, o foco será a democracia como valor fundamental do desenvolvimento coletivo. No terceiro trimestre iremos debruçar-nos sobre a sustentabilidade e os desafios da sobrevivência no plano ambiental e social e nos últimos três meses de 2024 será abordado o papel da tecnologia como ferramenta para a inovação mas também como símbolo de inquietação social , explica José Pina, coordenador geral do projeto.









Sete áreas como espinha dorsal de Aveiro 2024 Os temas de cada trimestre serão abordados a partir de sete linhas de programação, cada uma com conteúdos criados à medida de Aveiro 2024. Artes Performativas, Exposições, Cinema, Literatura, Espaço Público, Gastronomia e Pensamento são as áreas que formam a espinha dorsal da programação de Aveiro 2024, com um conjunto de encomendas pensadas para cada um dos temas trimestrais.

Aveiro 2024, uma celebração de toda a Região A programação de Aveiro 2024 vai além dos temas trimestrais, com um conjunto de eventos, de vários campos artísticos, a serem apresentados nos mais diversos espaços da cidade.





O calendário de Aveiro, Capital Portuguesa da Cultura 2024 não poderia deixar de incluir os eventos que todos os anos se realizam na cidade e que são pontos altos da programação do Município. São disso exemplo o Festival dos Canais, a Feira de Março, o Festival Dunas São Jacinto e o PRISMA / Art Light Tech.





A Capital Portuguesa da Cultura estende-se a toda a Região de Aveiro, fazendo parte do seu programa um conjunto de espetáculos dos vários municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, num claro envolvimento de todo o território nesta iniciativa.