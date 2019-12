A Oh! nasceu nasceu de um projecto pessoal da Designer de Equipamento Diana Dinis, no final de 2013. Tendo uma grande paixão por organização pessoal aliou à sua experiência profissional na área de Design gráfico e comunicação e cria, desenvolve, produz e comercializa vários produtos para auxílio na Ohrganização do dia a dia de adultos e crianças.

Entre eles está a Tabela de Tarefas magnética para crianças e o Jogo do Stop. A maioria dos produtos são magnéticos e com superfície plástica, para escrever e apagar sempre que necessário, pelo que têm um longo tempo de vida útil. A Oh! tem também Agenda Anuais em versão A6 e A5.





Actualmente a Oh! tem agora um espaço físico, chamado "Ohffice StOhre", na rua Álvaro Pires Miranda, em Leiria, onde pode ser visto um showroom e adquirido qualquer um produto Oh!.