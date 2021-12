Presentes de Natal Kärcher para uma limpeza perfeita

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um bom presente de Natal quer-se útil, funcional e ao melhor preço, e a Kärcher, empresa especialista em máquinas e produtos de limpeza, oferece um toque de magia a esta época festiva com uma seleção de presentes que vão surpreender os seus amigos e familiares que dão prioridade a uma limpeza doméstica rápida e eficiente. Estas sugestões trazem uma nova experiência de limpeza para quem pretende uma casa perfeitamente limpa e preparada para receber esta época festiva:



Esta Vassoura elétrica sem cabo K 55 Plus da Kärcher, fácil de transportar, é perfeita para quem pretende uma limpeza rápida e sem esforços! Remove completamente a sujidade de todos os pavimentos como também dos tapetes e outros têxteis. A K 55 dispõe de um carregador, bateria recarregável de 4.8 V de grande durabilidade e um suporte de parede. Oferece uma tecnologia inovadora de mudança de escova, e basta pressionar o botão para uma remoção fácil e higiénica sem contacto com a sujidade. É perfeita para quem tem animais de estimação, pois remove completamente os pelos de todos os revestimentos, especialmente em tapetes.



O PVP recomendado é de 105,00€.

O compacto e potente Aspirador sem saco VC 3 da Kärcher com tecnologia multiciclone permite aspirar de forma eficaz e por não conter saco de filtragem, não se formam odores devido ao acúmulo de sujidade, o que é muito importante principalmente para pessoas com alergias. Não só os pavimentos duros e os tapetes ficam completamente limpos, como também os espaços estreitos e as superfícies mais sensíveis, graças ao bocal de ranhuras e à escova redonda para aspiração de móveis. Dispõe ainda de um filtro de higiene HEPA integrado, que filtra com segurança a sujidade mais fina como o pólen e outras partículas, bem como a posição prática de arrumação e o sistema automático de recolha do cabo elétrico.

O PVP recomendado é de 145,00€

Este equipamento destina-se a quem não suporta ver os vidros sujos ou com dedadas! Com a Máquina de limpar vidros WV 5 Premium da Kärcher, as sessões de limpeza mais longas são agora possíveis, graças ao tempo prolongado de funcionamento da bateria e ao prático sistema amovível de substituição. A limpeza de janelas é 3 vezes mais rápida do que com os métodos convencionais. O equipamento dispõe de espaçadores ajustáveis manualmente, sendo possível obter resultados de limpeza perfeitos até nos cantos das janelas. A combinação perfeita do pulverizador e pano de microfibra garantem uma limpeza eficaz e pode ser utilizada para todas as superfícies lisas, como azulejos, espelhos ou cabines de duche.

O PVP recomendado é de 109,00€.

A Máquina de limpeza a vapor SC 2 EasyFix da Kärcher elimina 99,999% dos vírus e 99,99% de bactérias domésticas comuns nas superfícies da casa. Possui uma regulação de vapor em dois níveis para adaptar a intensidade à superfície e ao nível de sujidade.





Graças ao conveniente sistema de velcro, o pano de microfibra pode ser colocado e retirado de forma rápida e simples, sem precisar de entrar em contato com sujidade. Disponibiliza ainda acessórios multifuncionais de limpeza de acordo com as necessidades das superfícies: Regulação do caudal de vapor, mangueira de vapor com pistola, funil integrado, pano de microfibras para pavimentos, entre outros.

O PVP recomendado é de 177,00€.

A Máquina de limpar pavimentos FC 5 da Kärcher é perfeita para quem não tem muito tempo para as limpezas! Este equipamento possui a função 2 em 1, permitindo que a sujidade húmida e seca seja limpa e aspirada de uma só vez. Os rolos de microfibra rotativos, humidificados automaticamente, absorvem a sujidade e, em simultâneo, a mistura de água com a sujidade é aspirada continuamente. Em comparação com os métodos convencionais, este equipamento economiza até 85% de água e pode ser utilizado em qualquer pavimento da casa, seja madeira, pedra ou plástico.

O PVP recomendado é de 310,00 €.