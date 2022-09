A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail







A Fundação AIP organiza anualmente o Portugal Smart Cities Summit e a próxima edição terá já lugar de 11 a 13 de Outubro na FIL, Parque das Nações, com mais área de exposição e um Programa de Conferências que aborda os temas mais pertinentes e actuais relativos aos desafios das cidades inteligentes. Para tal, o Portugal Smart Cities conta com a parceria estratégica da NOS, com quem partilha a ambição de tornar todas as autarquias portuguesas mais inteligentes e liderar implementação de soluções de transformação digital potenciadas pelo 5G. Desta forma, procura-se contribuir para um país mais sustentável, seguro, tecnologicamente avançado e competitivo. A criação de valor para a sociedade é também um objetivo comum da NOS e do Portugal Smart Cities Summit.

A Exposição, que regista um acréscimo superior à edição anterior na ordem dos 50 %, conta com uma alargada representação empresarial proveniente de diversas geografias. Assim será possível promover sinergias entre o território, a indústria e o meio académico-científico, e que visa a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Para isso, é de salientar o intenso programa de Conferências onde participam oradores nacionais e internacionais.





Enquanto a "Cimeira dos Autarcas" abrirá os trabalhos, no dia 11, com vários painéis que abordarão diferentes soluções e inovações no domínio das Smart Cities que serão implementadas nos territórios, a Conferência "A Transformação Inteligente das Smart Cities", promovida pela NOS, encerrará a 8ª edição deste evento no dia 13.









O Evento conta igualmente, na presente edição, com uma parceria estabelecida como a BaN Business as Nature e a Common Home of Humanity, que irão apresentar, nos dias 11 e 12, sessões sob o tema "As Cidades pelo Património Comum".





Para assistir às Conferências os interessados deverão inscrever-se através do site do Evento - https://portugalsmartcities.fil.pt/registo-portugal-smart-cities-summit/ , sendo o limite de participantes de acordo com a capacidade dos diversos auditórios.

Este evento é principalmente dirigido a autarcas, técnicos municipais, administradores, engenheiros, arquitectos, investidores, empreendedores, professores, investigadores e estudantes. De referir que 93% dos visitantes inquiridos na última edição deram uma nota muito positiva ao evento e afirmaram que recomendariam a visita.





Portugal Smart Cities Summit - 11, 12 e 13 Outubro 2022 - Horário: 10h00 / 19h00